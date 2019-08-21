Гренландия всё-таки станет 51-м штатом США? Королевская семья Дании не исключила продажу острова

Члены королевской семьи Дании не исключили продажу Гренландии в собственность США после того, как стало известно о соответствующем желании американского президента Дональда Трампа. Подробности сообщает издание Newsweek.

Датская принцесса Антония Шаумбург-Липпе заявила, что президент США сделал Гренландии комплимент, озвучив планы по покупке острова у Дании. По мнению коронованной особы, если Америка хочет купить Гренландию, значит, остров - желанная земля. Принцесса добавила, что вопрос о продаже Гренландии американцам должны решать сами жители острова.

Аналогичное мнение высказал и сын Антонии Шаумбург-Липпе - принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

"Нужно поддерживать тот вариант, который они (жители Гренландии) сочтут лучшим для себя", - заявил он.

Напомним, что о намерениях Трампа прикупить для США остров Гренландия стало известно на прошлой неделе. Издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США обсуждал возможную покупку Гренландии со своими советниками. На острове уже имеется американская военная авиабаза. К тому же Гренландия богата природными ресурсами и является стратегической территорией для освоения Арктики.