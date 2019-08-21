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Гренландия: "зеленая" мечта президента Трампа

21 августа 2019, 18:09  •  22 • Аналитика

В шаге от свободы


Самый большой остров на Земле, который еще недавно прозябал где-то далеко на севере, вдруг оказался очень нужен. Да не кому-нибудь, а самим США. Они вдруг усмотрели в Гренландии большое геополитическое значение. Хотя, на самом деле, все может быть гораздо прозаичнее. На шельфе острова обнаружили большие запасы нефти.

Датчане в шоке. В то время, как они самоотверженно борются с "агрессией" с востока в виде "Северного потока-2", не пуская российский газ в Европу, проблемы пришли с запада. Верный союзник взял и устроил "сюрприз": США заявили о желании прикупить самый большой остров на Земле – Гренландию. Автономная территория Дании, как оказалось, может кардинально изменить курс плавания.




Причём предложение прозвучало в какой-то унизительной форме – информация утекла в СМИ. То ли в виде шутки Дональд Трамп поинтересовался у своих помощников, могут ли Штаты расширить свои владения, то ли президент вслух произнес свою заветную мечту. И уже во второй раз.

Первый раз случился прошлой весной. Трамп давал званый ужин, и во время застолья он обронил – а почему не купить бы Гренландию? По данным The Wall Street Journal, тогда никого это предложение не удивило, подумали, что президент шутит. Блажь, мимолетное увлечение. Но с другой стороны, какие шутки – ведь юристы по приказу Трампа занялись правовой экспертизой вопроса.

Экспертам есть поле для работы. США в прошлом уже были в шаге от приобретения "зеленого" острова. В апреле 1940 года, после оккупации Дании фашистской Германией, Штаты заявили о распространении на Гренландию доктрины Монро. Через год посланник Дании в Вашингтоне подписал с американским правительством соглашение об обороне острова. Вот тогда США и пришли на "зеленую" землю, занявшись строительством военных баз.

После окончания Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Копенгагену 100 миллионов долларов за Гренландию. Но тогда Дания сумела каким-то образом обойти острый вопрос. Через четыре года – в 1949 году – она вступает в НАТО, а в 1951 году обе страны подписали новое соглашение, по которому Дания и США осуществляют совместную оборону острова. В итоге Вашингтон еще крепче обосновался на севере – уже в начале 70-х годов в Гренландии располагались две военные базы и другие военные объекты.



Датчане, правда, после "шутки" Трампа быстро опомнились, заявив, что Гренландия не продается, и сама идея подобной сделки с Соединенными Штатами совершенно абсурдна. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая оперативно в воскресенье, 18 августа, посетила остров. Она уточнила, что "Гренландия не датская территория, Гренландия принадлежит Гренландии".

За этими словами скрывается многое. Ведь Данию и самый большой остров на Земле связывают не самые простые отношения. "Зеленая земля" досталась Копенгагену в какой-то мере случайно. Гренландия – давняя норвежская разработка. Первые викинги появились здесь ещё в X веке. Эрик Рыжий в 982 году произвел первое обследование острова, и вскоре на юге острова были основаны норманнские колонии. С 1262 года до начала XVIII века Гренландия формально принадлежала Норвегии. После расторжения датско-норвежской унии в 1814 году Копенгаген сделал так, что Гренландия осталась за Данией. И до 1953 года остров являлся ее колонией, а затем стал частью территории страны.

С тех пор пошел обратный процесс – гренландцы, среди которых 90% – эскимосы, всячески пытались увеличить дистанцию с метрополией. Уже в 1979 году датский парламент предоставил Гренландии широкую автономию. В 2008 году в Гренландии прошел референдум по вопросу расширения автономии.



Результат его были предсказуем – в 2009 году Дания приняла закон, который серьезно расширил права аборигенов. Официальным языком на острове стал гренландский на ряду с датским. Местные власти взяли на себя ответственность за полицию и судебную систему, контроль над всеми природными ископаемыми, которыми богата гренландская земля: золото, алмазы, нефть и газ.

За Данией в итоге осталось всего "ничего" – вопросы обороны, внешняя и финансовая политика. Правда, есть одна "мелочь": бюджет острова на половину дотируется. Ежегодно Копенгаген посылает Нууку порядка 740 млн долларов в перерасчете по валютному курсу.


Битва за Арктику


Датские эксперты не скрывают, что предложение Трампа обострит сепаратистские дискуссии в Гренландии. Как говорит эксперт Расмус Кьергаард Расмуссен из Университете Роскилле, "либо они продают много рыбы, находят нефть, уран или другие полезные ископаемые и облагают их налогом. Либо они находят новую Данию, нового спонсора для покрытия 740 миллионов долларов".

У гренландцев, которых всего-то насчитывается 56 тысяч человек, появился реальный выбор. К острову в последние годы проявляет пристальное внимание Китай. Он заявил о намерении построить три аэропорта на острове. И даже больше – в этом году Пекин опубликовал свой первый официальный документ по Арктике, в котором он публично обозначил перенос своих интересов в Гренландии с научных исследований на экономику.



США пришлось надавить на Копенгаген, чтобы именно он занялся строительством аэропортов в Гренландии, дабы не пустить КНР в северную "вотчину". В ответ островитяне назвали вмешательство Дании проявлением неоколониализма. Можно предположить, что гренландцы попытаются сыграть в "тройную" игру, выбирая переменно в друзья-партнеры Данию, США или Китай. Впереди ведь маячит большая цель – первое в мире независимое эскимосское государство.

Только вряд ли этот проект состоится. Штаты, конечно, могут подыграть гренландцам на сепаратистских чувствах – это они умеют, но только в своих целях. На кону большой геополитический куш – набирающая обороты битва за Арктику.

В ней первая актуальная задача у Вашингтона: не дать Китаю освоиться в северных широтах. Вторая – попытаться "запереть" Россию в Арктике: на одном фланге выступает Аляска, на другом – Гренландия. И потом давить на РФ, стараясь подмять ситуацию в регионе под себя. Дивидендов – море: исследования показывают огромные запасы углеводородов в арктических широтах, да еще Северный морской путь обещает стать новым Суэцким каналом.

А что же Дания – ведь союзник, да еще со стажем? Да и тут, по большому счету, проблем для Штатов нет. Что там осталось у Копенгагена в активе – оборона и финансовая политика? Так оборонный вопрос настолько уже усовершенствовали, что непонятно – кто защищает Гренландию.



В 2004 году Дания и США подписали соглашение, развивающее договор от 1951 года. В первую очередь, идет речь о модернизации американской базы Туле в рамках создаваемой Вашингтоном системы противоракетной обороны. Поменять денежную единицу – тоже не проблема. Американский доллар в любом случае будет выглядеть привлекательней датской кроны.

Конечно, можно предложить конкретную сумму за остров. Аналитики даже уже посчитали – 11 трлн долларов. Хотя если отталкиваться от 100 миллионов Гарри Трумэна, то с учетом инфляции США могли бы предложить всего 1,5 млрд долларов. Но как говорят эксперты, это не соответствует рыночной стоимости.

Серьёзные намерения


Шутки шутками, а из США продолжают поступать подтверждения о серьезности намерений в отношении Гренландии. Сначала советник Трампа Лоуренс Кадлоу подтвердил, что президент действительно интересуется возможностью приобретения острова. Он отметил, что Трамп "кое-что понимает в приобретении недвижимости", добавив "Гренландия важна со стратегической точки зрения и там много ценных минеральных ресурсов".

Затем лично американский лидер заявил, что страна планирует обсуждать этот вопрос, хотя пока он не входит в пул основных. Но еще в конце прошлой недели президент, как пишут западные СМИ, неоднократно интересовался у советников – могут ли США купить Гренландию и требовал аналитические отчеты о природных богатствах острова.

США провели испытания новых ракет. Как может ответить Россия?

Трудно сказать, как теперь примут президента Трампа в Копенгагене


К тому же в начале сентябре намечен визит Дональда Трампа в Копенгаген. В повестке дня – встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главой кабинета министров Гренландии Кимом Килсеном. На них будут обсуждаться проблемы Арктики. Можно не сомневаться, что затронут лидеры и сугубо экономические вопросы.

Ведь, как оказалось, на шельфе острова обнаружены впечатляющие запасы нефти. В 2018 году Национальная геологическая служба США провела анализ недр Гренландии – и на шельфе нашли примерно 50 млрд баррелей черного золота. Для сравнения, у Ливии – 52 млрд.

И может так статься, что вопрос о покупке острова сам собой уйдет на второй план. А на первый – приоритетное освоение гренландских недр американскими нефтяными компаниями. То есть до этого все был классический хайп от президента США? Хайп! Законы бизнеса действуют везде, чем Гренландия хуже

Будет ли Дания что-нибудь делать в пику Штатам за такое поведение, например, даст разрешение на прокладку "Северного потока-2"? Скорее всего, нет. Как говорится, зачем дразнить тигра, который ещё раздумывает о прыжке. Так что подождем начала сентября, встречи в Копенгагене прояснят будущее самого большого острова на Земле.
Сергей Осипов, член РГО

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