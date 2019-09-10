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Гренландия, Китай и Трамп

10 сентября 2019, 02:54  •  68 • Война
Гигантский остров как поле геополитического противостояния
16 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении президента США сообщила, что Дональд Трамп «заинтересован» в приобретении Гренландии у Дании, в чьем составе на правах автономной территории находится этот крупнейший в мире остров.
«Идея покупки США Гренландии захватила воображение бывшего застройщика, по словам людей, знакомых с этой темой. Они сказали, что мистер Трамп… неоднократно выражал интерес к покупке покрытой льдом автономной датской территории между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном», – сообщила WSJ. А политический обозреватель The Washington Post Арон Блэйк написал в «Твиттере»: «Народ, вы будете смеяться, но если мы купим Гренландию, то окружим Россию с севера и востока».
Реакция Дании была вполне естественной. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала «абсурдом» само обсуждение темы и исключила возможность подобной сделки. МИД Гренландии ограничился сдержанным комментарием, указав, что датские власти открыты «для деловых контактов, но не для продажи».
Интерес США к покрытому ледниками гигантскому острову обусловлен, прежде всего, находящимися на нём месторождениями редкоземельных металлов (РЗМ), урана и нефти. Гренландия – это крупнейшие в мире месторождения неодима, празеодима, диспрозия, тербия. Запасы редких земель в Гренландии оцениваются в 38,5 млн тонн, около трети всех мировых запасов. Редкоземельные металлы используются практически повсюду – в смартфонах, телевизорах и мониторах, бытовой технике, автомобилях, медицинских аппаратах, системах вооружений... Основным мировым поставщиком РЗМ является Китай (37% мировых запасов, 70% добычи и около 90% их переработки), но из-за развернувшейся между США и Китаем торговой войны Америке приходится платить высокие импортные пошлины, что ставит американскую экономику в критическое положение.
«Учитывая, что США полностью зависят от редкоземельных элементов и их импорта из Китая… это дает Китаю невероятное секретное оружие в торговых войнах», – отмечает Дуэйн Райан Менезес, управляющий директор Лондонского аналитического центра The Polar Connection.
Власти Гренландии самостоятельно решают вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых и привлечением иностранных инвесторов. В 2007 году австралийская компания Greenland Minerals and Energy (GME) начала разрабатывать расположенный на юго-западе Гренландии рудник Kvanefjeld, богатый редкоземельными элементами. Он содержит предположительно 100 млн тонн редкоземельной руды. По словам геологов GME, этого достаточно, чтобы покрыть около 25% потребностей мирового рынка.
В сентябре 2016 года китайская компания Shenghe Resources Holding Co Ltd стала крупнейшим акционером Greenland Minerals Limited, приобретя 12,5% акций GME с возможностью увеличения пакета акций до 60%. После того как Shenghe успешно реализовала программу оптимизации работ на месторождении Kvanefjeld, затраты по разработке месторождения снизились на 40%. В результате на гренландском Kvanefjeld зафиксирована самая низкая капиталоёмкость, самая низкая себестоимость единицы продукции и самый долгий срок службы шахты в новых редкоземельных проектах во всём мире.
«Китайские компании считаются лидерами в области комплексных технологий для преобразования минеральных концентратов в коммерческую продукцию, а Китай является крупнейшим рынком, – говорит Патрик Андерссон из Ольборгского университета в Копенгагене. – Поэтому трудно представить, как проект, полностью исключающий китайские технологии, может быть успешным».
Китай стремится к всестороннему присутствию в Гренландии, и это крайне раздражает Госдеп США. Поводом для импульсивного предложения Трампа продать Америке Гренландию, по информации обозревателя журнала Politico Дэниэла Липпмана, могли стать донесения разведслужб о планах Китая профинансировать в Гренландии строительство трёх аэропортов. Китайские планы были сорваны, когда правительство Дании предоставило для строительства аэропортов дешёвые кредиты, но Трамп уже не мог себя сдержать. «Он в течение нескольких месяцев спрашивал у своего правительства, что можно сделать, чтобы Китай не получил Гренландию», – сообщил Липпману источник в Госдепе.
Стало известно, кто мог навести Трампа на мысль о покупке Гренландии. Это близкий к Белому дому лоббист ВПК США, сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Он не только говорил с президентом на эту тему, но и встретился с послом Дании в Вашингтоне, чтобы обсудить данный вопрос. О покупке Гренландии говорили с Трампом и «несколько его друзей с Уолл-стрит, которые могли бы выиграть от такой покупки». В мае госсекретарь Майк Помпео объявил, что США восстановят дипломатическое присутствие в Гренландии впервые с 1950-х годов.
Трамповская эскапада с предложением продать Гренландию лежит в русле стратегических планов Госдепа и Пентагона в Арктике. Остров давно является объектом пристального внимания ведущих аналитических центров США. Институт Брукингса в 2014 году опубликовал доклад «Золотая лихорадка в Гренландии: проблемы и перспективы энергетических и минеральных ресурсов Гренландии», в котором говорилось, что по мере таяния арктических льдов доступ к природным богатствам этого острова становится всё легче.
Сотрудник Института Брукингса Скотт Андерсон отмечает, что «к сожалению, для президента, покупка и продажа Гренландии, по всей вероятности, юридически и политически невозможна». Надо учитывать, говорит Андерсон, что близость Гренландии к России «делает ее важным стратегическим активом для размещения различных военных и разведывательных объектов».
Американский политикум раздосадован очередным дипломатическим «ляпом» Трампа, но это не снимает с повестки дня задачу достижения контроля над Гренландией. Бывший офицер разведки американских ВМС, директор-основатель Группы арктических исследований в Военно-морском колледже (Ньюпорт, штат Род-Айленд) Уолтер Бербрик уверен, что «кто бы ни владел Гренландией, он будет контролировать всю Арктику; это самое важное стратегическое место в Арктике и, возможно, в мире».
Бербрик консультирует Госдеп США по «гренландской теме». Опытный военный разведчик отслеживает динамику роста американского культурного влияния среди жителей Гренландии, которое более всего чувствуется в столице Гренландии Нууке. Для многих местных семей изучение их детьми английского языка стало приоритетным. «Когда вы гуляете по Нууку, вы сидите в кафе или ресторане, слушаете Тейлора Свифта, смотрите CNN и слышите, как люди говорят по-английски, вы понимаете, что они больше связаны с Северной Америкой, чем с Европой», – отмечает Бербрик
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Институт Брукингса прогнозирует, что рентабельная промышленная разработка природных ресурсов Гренландии станет возможной к 2024 году. США постараются к этому времени сформировать на острове свою клиентуру, которая под угрозой «гренландского майдана» вынудит не только местную власть, но и Датское королевство дать Соединённым Штатам всё, что им требуется для контроля над Гренландией.
Достаточно ли хорошо понимают это власти Дании, много сил отдающие борьбе с российским газопроводом «Северный поток - 2» и упустившие из виду прямую угрозу своим интересам со стороны союзника по НАТО?
Заглавное фото: extra.ie
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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