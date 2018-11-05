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Гренада решилась отозвать признание Косова

05 ноября 2018, 00:24  •  81 • Политика
Гренада пересмотрела свои решения, связанные со статусом Косова и уведомила об этом Белград.
Власти Гренады отозвали свое решение, посвященное признанию независимости Косова. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Как отметил Дачич, остров стал девятым по счету государством, отозвавшим предыдущие документы, связанные со статусом Косова. Соответствующую ноту сербскому дипломату вручил глава МИД Гренады Петер Дейвид.
«Правительство страны после обширных исследований считает, что наибольшее значение имеет поддержка будущего статуса Косова, который будет согласован путем переговоров Белграда и Приштины», - указано в заявлении Сент-Джорджеса.
Ранее председатель правительства Сербии Ана Брнабич призвала Белград и Приштину заключить соглашение. Впрочем, пока стороны крайне далеки от нормализации диалога, что связано с многочисленными разногласиями.

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