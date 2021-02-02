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Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины

02 февраля 2021, 11:15  •  359 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ гадает, что же не так сделало местное правительство
Отрицательный ответ российского лидера Владимира Путина на приглашение поучаствовать в греческом мероприятии, посвященном Дню независимости, заставил греков знатно понервничать.
Местная пресса стала пестрить яркими заголовками. Журналисты предполагают, что решение нашего главнокомандующего могло быть вызвано серьезным сближением Греции с Америкой. Такая оппозиция могла вызвать недовольство в России, что вылилось в нежелание президента посещать данную страну.
"Что изменилось? В России разочарованы позицией Греции?" – пишут в местных газетах.
Анализ реакции греческих СМИ провело турецкое издание Star.
Стоит отметить, что за границей бдительно следят за словами и поступками нашего президента. Так, недавно бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин поделился анализом Давосской речи Путина и заявил, что обнаружил там угрожающие посылы.

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