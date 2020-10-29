Грефу следует прислушаться: Путин одёрнул Сбер, напомнив о правилах

Президент России Владимир Путин в ходе форума "Россия зовёт!" высказался о превращении банковских структур и в целом компаний в так называемые экосистемы. Как известно, о создании подобной экосистемы ранее заявил глава Сбера Герман Греф. По тому же пути идёт компания "Яндекс". Кроме того, свою экосистему создаёт ВТБ, о чём также напомнил Путин.

Глава страны полагает, что экосистемы действительно могут стать подспорьем для экономики. С другой стороны, он особенно подчеркнул, говоря о Сбере и главе кредитного учреждения:

"На Сбер, который хочет стать экосистемой, всё равно распространяются правила банковского сектора".

Как известно, ранее внутри Сбера приняли целый ряд решений, показав, что не считаются с мнением Центробанка. Например, когда отменили банковский роуминг, в Сбере ввели собственные комиссии и даже абонентскую плату, чтобы покрыть выпавшие доходы. В результате клиенты банка стали платить комиссию даже за переводы внутри кредитного учреждения.