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Грефу следует прислушаться: Путин одёрнул Сбер, напомнив о правилах

29 октября 2020, 19:45  •  143 • Политика
Президент России Владимир Путин, говоря об экосистеме Сбера, подчеркнул, что кредитные учреждения все без исключения должны жить по правилам. Даже если они хотят расти до новых системных величин…. По всей видимости, Грефу следует прислушаться, особенно на фоне клиентской критики.
Президент России Владимир Путин в ходе форума "Россия зовёт!" высказался о превращении банковских структур и в целом компаний в так называемые экосистемы. Как известно, о создании подобной экосистемы ранее заявил глава Сбера Герман Греф. По тому же пути идёт компания "Яндекс". Кроме того, свою экосистему создаёт ВТБ, о чём также напомнил Путин.
Глава страны полагает, что экосистемы действительно могут стать подспорьем для экономики. С другой стороны, он особенно подчеркнул, говоря о Сбере и главе кредитного учреждения:
"На Сбер, который хочет стать экосистемой, всё равно распространяются правила банковского сектора".
Как известно, ранее внутри Сбера приняли целый ряд решений, показав, что не считаются с мнением Центробанка. Например, когда отменили банковский роуминг, в Сбере ввели собственные комиссии и даже абонентскую плату, чтобы покрыть выпавшие доходы. В результате клиенты банка стали платить комиссию даже за переводы внутри кредитного учреждения.

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