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Грефа нужно сделать премьер-министром: Делягин поставил единственное условие

29 сентября 2020, 13:40  •  162 • Политика
Экономист Михаил Делягин поддержал предпринимателя Олега Тинькова, который предложил сделать главу Сбербанка Германа Грефа премьер-министром. Но при этом сразу назвал единственное условие: премьером сделать нужно, но не в России, а "в стране, которую не жалко".
Напомним, ранее предприниматель Олег Тиньков в шутку предложил сделать главу Сбербанка Германа Грефа премьер-министром. Известный экономист Михаил Делягин в эфире программы "Царьград. Главное" оценил слова бизнесмена и идею поддержал, но с единственным условием.
"Я полностью поддерживаю господина Тинькова, что нужно Грефа обязательно сделать премьером, - пояснил свою точку зрения эксперт. - Только в стране, которую не жалко. В Британии, например".
Экономист напомнил, что Россия "под Грефом, который был почти премьером" уже пожила.
"Он (Греф. - Ред.) был главным локомотивом запихивания России в ВТО, - напомнил Делягин. - Экономическая катастрофа началась у нас, когда мы вошли в ВТО. Инвестиционный рост в 6,5% по щелчку обнулился и дальше стал отрицательным".
Рассуждая дальше о новациях, которые привнёс Греф в Сбербанк, и ребрендинге банка, экономист не без сарказма заметил: у него складывается ощущение, что "Греф наслаждается паранойей и хочет, чтобы мы тоже наслаждались его паранойей".
Делягин раскритиковал и сервисы, которые теперь предлагает Сбер, заявив, что "это всё какой-то второй сорт".
"Но при этом на это будут тратиться и тратятся гигантские денежные средства. Мы же прекрасно понимаем, что ни у кого в России такого количества денежных средств, как у Сбера, нет", - заметил на это ведущий программы Юрий Пронько.

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