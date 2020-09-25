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Грефа - в правительство: Делягин объяснил предложение, после которого пришлось затирать Instagram

25 сентября 2020, 14:20  •  37 • Политика
Гостем "Первого русского" стал Михаил Делягин. В эфире он отреагировал на предложение Олега Тинькова сделать премьер-министром России Германа Грефа. Впрочем, потом это предложение пришлось затирать в Instagram.
После презентации старого нового бренда "Сбер" Олег Тиньков оставил в Instagram сообщение о Германе Грефе, главе Сбербанка. Он написал, что Греф, безусловно, талантливый банкир. А ещё с ним интересно конкурировать. Но...
"...Мне кажется ему тесно в рамках госбанка... Его нужно, конечно, делать премьер-министром - представляете, как бы он поменял страну?"
Кстати, после выхода программы "Царьград. Главное", где в том числе обсуждалось это сообщение, Герман Греф позвонил Олегу Тинькову и попросил его удалить текст. Но Тиньков поступил по-своему. Текст-то он удалил, а ещё добавил пояснение:
"Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра. Я ж от Души и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям, - добавил Тиньков. - Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность".
Ведущий Царьграда Юрий Пронько вместе со зрителями и ведущими предложил подумать, как бы Греф поменял страну в должности премьер-министра? Получилось не слишком радужно. В том числе высказался экономист Михаил Делягин. Начал он с ироничного комментария:
"Тиньков совсем необязательно говорил про Россию. Есть же слова Бисмарка о том, что социализм - интересное начинание, просто нужно выбрать страну, которую не жалко. Я полностью поддерживают господина Тинькова в том, что нужно Грефа обязательно сделать премьером. Например, в Великобритании. Товарищ Тиньков живёт же в Британии. Пожил бы он под Грефом - премьером, думаю, было бы очень хорошо. Мы, на самом деле, пожили под Грефом, который был почти премьером. Он был главным локомотивом запихивания России в ВТО. И уже после него этот процесс увенчался успехом, и экономическая катастрофа началась как раз, когда мы вошли в ВТО. Инвестиционный рост в 6% по щелчку обнулился и дальше стал отрицательным".
Кроме того, Михаил Делягин заметил, что лично он ушёл из Сбербанка, оставив там лишь транзитный счёт. В том числе потому, что сервисы Сбера слишком навязчивы.

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