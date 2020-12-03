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Греф уйдет в отставку вслед за Чубайсом - эксперт

03 декабря 2020, 23:15  •  45 • Политика
Герман Греф. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Топ-менеджеры "Сбербанка" недовольны тем, как проводит совещания их шеф
Германа Грефа ждет отставка с поста председателя правления "Сбербанка". Такой прогноз дал известный российский специалист в области подбора профессиональных кадров Ильгиз Валинуров.
Свой вывод он сделал на примере того, как быстро распрощался с должностью председателя правления "Роснано", его до сих пор бессменный руководитель Анатолий Чубайс после объявленного в конце ноября премьер-министром страны Михаилом Мишустиным начала процесса оптимизации отечественных институтов развития.
По прогнозу эксперта, следующим своего поста лишится именно действующий глава ведущего банка РФ.
"И Чубайс, и Греф – это те люди, которые очень любят много порассуждать. Сейчас динамика бизнеса требует более быстрых решений, действий... Смена Грефа – это вопрос времени", – сказал "ПолитРоссии" Валинуров.
При этом он отметил, что у Грефа получилось выстроить сильную систему в "Сбербанке". Однако к нему много претензий, в том числе, и по закупкам для финучреждения. В свое время его назначение было сделано, исходя из политических мотивов, но теперь банку нужны "новая кровь, новые люди, новые топ-менеджеры, которые будут действовать несколько иначе", считает кадровый специалист.
По его словам, он лично знаком с некоторыми топ-менеджерами "Сбербанка", которые рассказывали ему о весьма неплодотворных совещаниях, проводимых Грефом. Они могли длиться часами, на них шеф говорил "о великом", а между тем государственные вопросы должны решаться стремительно и с четкой программой действий.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин объявил о смене главы "Роснано" – на место Чубайса он рекомендовал утвердить 44-летнего первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Сегодня правительство одобрило его кандидатуру.
Судьба 65-летнего отца российской приватизации Анатолия Борисовича пока неизвестно.

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