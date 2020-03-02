Греф удивил Путина охотничьим билетом

Глава Сбербанка Герман Греф свой доклад президенту о результатах работы за прошлый год начал со своих прямых обязанностей, а закончил "в облаках".

- Прошлый год у нас был очень удачный, мы закончили с хорошей прибылью, - рассказал Греф. - Пока у нас подведены итоги прибыли по российским стандартам – 860 миллиардов рублей чистой прибыли. Это, конечно, результат большой работы с сокращением издержек, мы очень много внедрили новых технологий.

Одним из успехов он назвал "выход в сегмент молодежных возрастов" и радикальное ускорение в обслуживании клиентов.

- Каждый второй молодой человек является нашим клиентом. Это очень серьезный сдвиг, потому что раньше мы были банком для более взрослого поколения, сейчас к нам приходит молодежь, - сказал он. - Мы построили кредитную машину, как мы ее называем, кредитную фабрику, и в прошлом году стали выдавать кредиты юридическим лицам по стандартным продуктам за семь минут. Это огромный прорыв, потому что раньше на это уходили месяцы.

Сегодня в Сбербанке около 20 процентов кредитов для среднего и малого бизнеса выдаются в автоматическом режиме за семь минут, но поставлена задача довести эту долю до 80–90 процентов, а к 2023 году - до 100 процентов. Но среди самых главных прорывов Греф назвал создание универсального "облачного сервиса" и цифровой платформы, на которой могут работать практически любые "инструменты".

- Мы создали совместное предприятие с Сергеем Собяниным, с городом Москвой, и уже первый сервис в декабре - выдача охотничьего билета - мы сделали на новой платформе, апробировали ее, - привел пример Греф. - Все это значительно удобнее и быстрее, чем в традиционных средствах. Самое главное, мы все сервисы, которые мы сделаем совместно для города Москвы, мы будем бесплатно предоставлять для остальных регионов.

- Выдача охотничьих билетов не входит в прямые функциональные обязанности банковского учреждения, - удивился Путин.

- Мы не выдаем билеты. Естественно, наша задача предоставить весь инструмент для правительства Москвы, - пояснил Греф. - Мы создали совместное предприятие, которое является владельцем московского «облака». Наша задача – технологическая и методологическая: мы помогаем сотрудникам мэрии, кто занимается этим, построить соответствующий процесс, упростить его и построить процесс.

- Мэрия довольна сотрудничеством? - спросил президент.

- Мне сложно говорить за партнера. Конечно, и мы довольны, и он доволен, как нам кажется. Но, самое главное, что это упрощает и удешевляет процесс, и это суперсовременная платформа, второй такой в стране не существует. И она экономит огромное количество миллиардов денег и лет.

- То, что вам предлагали делать ваши иностранные партнеры, вы фактически сделали самостоятельно, - констатировал Путин.

- Это результат шестилетних инвестиций. У нас 23 тысячи инженеров работали над созданием платформы. К сожалению, геополитические риски таковы, что мы не можем позволить, чтобы в какой-то момент времени нас отключили от сервисов. Поэтому в 2014 году мы приняли решение о создании новой платформы. Сегодня она дает нам совершенно другие возможности, она гибкая, значительно более надежная, и мы можем создавать сервисы в течение двух недель.