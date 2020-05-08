Греф способен влиять на Центробанк: Рычаги давления и свою игру разглядел Бунич

Сбербанк не принимает карты с истёкшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько источников на рынке. И это несмотря на рекомендацию ЦБ продолжить обслуживание в связи с эпидемией коронавируса. Ситуацию для Царьграда прокомментировал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Он полностью согласен с мнением о том, что главе Сбербанка Герману Грефу наплевать на рекомендации и на поручение президента, Центробанка. Потому что он больше боится американских санкций, нежели санкций со стороны президента России.

Понятно, что он делает то, что ему вздумается по каким-то причинам. Наделил себя правом вообще не зависеть ни от каких властей, хотя это государственный банк и, в принципе, он должен точно так же, как все чиновники, ориентироваться на тех, кто его туда назначал. Но он, видите, считает по-другому, не обращает внимания на то, что здесь происходит, - сказал Андрей Бунич в интервью Царьграду.

Эксперт отметил, что Греф - это явно представитель той группы в российской элите, которая очевидным образом зависит от Запада и, в принципе, оттуда открыто и протежируется. Поэтому, естественно, он не хочет ссориться с теми, кто ему даёт настоящие, реальные указания.