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Греф способен влиять на Центробанк: Рычаги давления и свою игру разглядел Бунич

08 мая 2020, 22:10  •  33 • Политика
Сбербанк отказывается обслуживать карты с истёкшим сроком действия, несмотря на рекомендацию ЦБ, сообщают СМИ. Отказ главы Сбербанка Германа Грефа следовать указаниям главного финансового регулятора России прокомментировал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Он считает, что Греф имеет рычаги давления на ЦБ и ведёт свою игру.
Сбербанк не принимает карты с истёкшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько источников на рынке. И это несмотря на рекомендацию ЦБ продолжить обслуживание в связи с эпидемией коронавируса. Ситуацию для Царьграда прокомментировал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Он полностью согласен с мнением о том, что главе Сбербанка Герману Грефу наплевать на рекомендации и на поручение президента, Центробанка. Потому что он больше боится американских санкций, нежели санкций со стороны президента России.
Понятно, что он делает то, что ему вздумается по каким-то причинам. Наделил себя правом вообще не зависеть ни от каких властей, хотя это государственный банк и, в принципе, он должен точно так же, как все чиновники, ориентироваться на тех, кто его туда назначал. Но он, видите, считает по-другому, не обращает внимания на то, что здесь происходит, - сказал Андрей Бунич в интервью Царьграду.
Эксперт отметил, что Греф - это явно представитель той группы в российской элите, которая очевидным образом зависит от Запада и, в принципе, оттуда открыто и протежируется. Поэтому, естественно, он не хочет ссориться с теми, кто ему даёт настоящие, реальные указания.
Он играет какую-то важную роль, к сожалению, в нашей политике долгие годы. И, очевидно, имеет какие-то рычаги, раз его никак не попросят с этой позиции. Значит, способен влиять на финансовую политику, на Центробанк влиять, - подытожил Андрей Бунич.

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