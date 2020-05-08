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Греф способен влиять на Центробанк: Рычаги давления и свою игру разглядел Бунич
08 мая 2020, 22:10 • 33 • Политика
Сбербанк отказывается обслуживать карты с истёкшим сроком действия, несмотря на рекомендацию ЦБ, сообщают СМИ. Отказ главы Сбербанка Германа Грефа следовать указаниям главного финансового регулятора России прокомментировал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Он считает, что Греф имеет рычаги давления на ЦБ и ведёт свою игру.
Сбербанк не принимает карты с истёкшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько источников на рынке. И это несмотря на рекомендацию ЦБ продолжить обслуживание в связи с эпидемией коронавируса. Ситуацию для Царьграда прокомментировал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Он полностью согласен с мнением о том, что главе Сбербанка Герману Грефу наплевать на рекомендации и на поручение президента, Центробанка. Потому что он больше боится американских санкций, нежели санкций со стороны президента России.
Эксперт отметил, что Греф - это явно представитель той группы в российской элите, которая очевидным образом зависит от Запада и, в принципе, оттуда открыто и протежируется. Поэтому, естественно, он не хочет ссориться с теми, кто ему даёт настоящие, реальные указания.
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