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Греф собирает детские ладошки - родители бунтуют: "Страшно предположить, как используют данные"

08 октября 2020, 17:40  •  97 • Политика
Система "Ладошки", к которой подключили школы в нескольких точках России, стала предметом многочисленных споров. Родители против сбора биометрии детей, а эксперты настаивают: "Страшно предположить, как используют данные".
"Ладошки" - это система для школьников, которая помогает покупать порции в столовых, просто приложив руку к экрану. Но... вместе с этой прекрасной возможностью вы соглашаетесь на сбор биометрических данных. Родителям, не согласившимся с такой перспективой, могут объявить бойкот в школе. Один из таких случаев всплыл в Подмосковье, о нём мы рассказывали чуть раньше.
Возмущение в связи со сбором биометрических данных детей высказывают и эксперты. Так, директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов не понимает, почему именно ладони решили сделать пропуском за стол. Неужели не было других инструментов?
"У нас школьники практически все со смартфонами. Почему нельзя прикладывать тот же самый телефон? А предлагается только одна система, да ещё и странным образом сделанная через ладошку. Возникает очень нехорошая ассоциация про клеймо на челе - все православные люди понимают, о чём я говорю. И, тем более, речь идёт о национальной безопасности. Поскольку собирают персональные данные о здоровье наших детей в колоссальном объёме. И неясно, как они будут использованы господином Грефом, зная его оккультные увлечения... Мне даже страшно предположить", - подчеркнул Ульянов.
Теоретически система "Ладошки" должна развивать в детях осознанное отношение к деньгам, а родителям позволить контролировать питание школьников. Практически - это огромный шаг к цифровому рабству. В системе остаётся вся информация о покупках ребёнка. Сбер владеет данными о вкусовых предпочтениях, покупательской активности школьника. Дальше под него наверняка будет выстроена реклама, коммерческие предложения.

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