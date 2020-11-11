Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?

В большом интервью изданию "Бизнес Online" известный блогер, политолог и экономист Михаил Хазин прокомментировал распространяющиеся в последние дни слухи о болезни Владимира Путина и его возможной отставке. Эксперт считает, что всё это часть тонкой игры, в которую российский лидер уже мастерски сыграл минувшей весной.

"Я уже говорил вам, что весной Путин сыграл в игру "царь умирает", которая игралась в истории огромное количество раз", - заметил Хазин.

Сам эксперт в домыслы об отставке президента, распространяемые политологом Владимиром Соловьём, не верит: "У Соловья работа такая".

По мнению Хазина, Путин полон сил и полностью контролирует ситуацию. В пример он привёл конфликт между Германом Грефом и режиссёром Никитой Михалковым по поводу передачи "Бесогон":

Обратите внимание: была драка между Михалковым и Грефом. Чем она закончилась? Греф тихо отполз. Кто-то ему сказал "Цыц!". Как вы думаете, кто?

Также Хазин заявил, что президент скоро начнёт масштабную чистку кадров - и оказался прав: буквально через пару дней стало известно об отставке сразу пятерых министров.