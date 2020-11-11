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Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?

11 ноября 2020, 07:40  •  451 • Политика
Политолог Михаил Хазин рассказал о том, чем окончилась "схватка" Германа Грефа и Никиты Михалкова: "Греф тихо отполз". О причинах гадать не приходится: кто-то сказал главе Сбера веское "Цыц!"
В большом интервью изданию "Бизнес Online" известный блогер, политолог и экономист Михаил Хазин прокомментировал распространяющиеся в последние дни слухи о болезни Владимира Путина и его возможной отставке. Эксперт считает, что всё это часть тонкой игры, в которую российский лидер уже мастерски сыграл минувшей весной.
"Я уже говорил вам, что весной Путин сыграл в игру "царь умирает", которая игралась в истории огромное количество раз", - заметил Хазин.
Сам эксперт в домыслы об отставке президента, распространяемые политологом Владимиром Соловьём, не верит: "У Соловья работа такая".
По мнению Хазина, Путин полон сил и полностью контролирует ситуацию. В пример он привёл конфликт между Германом Грефом и режиссёром Никитой Михалковым по поводу передачи "Бесогон":
Обратите внимание: была драка между Михалковым и Грефом. Чем она закончилась? Греф тихо отполз. Кто-то ему сказал "Цыц!". Как вы думаете, кто?
Также Хазин заявил, что президент скоро начнёт масштабную чистку кадров - и оказался прав: буквально через пару дней стало известно об отставке сразу пятерых министров.
Вы просто посмотрите на количество людей, которых арестовали, а некоторые из них даже стали говорить! У нас впереди большой шухер, и Путин сказал это прямым текстом: скоро мир изменится, и вы его не узнаете.

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