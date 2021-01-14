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Греф "расчехлился": Глава Сбера нашёл способ взять в руки будущее всей России
14 января 2021, 21:45 • 45 • Политика
Глава Сбера нашёл способ взять в руки будущее всей России. Он решил зайти через образование. Юрий Пронько заметил, что Герман Греф тем самым открыто "расчехлился": "Тот, кто будет контролировать образование, будет контролировать и будущее страны".
14 января на Гайдаровском форуме глава Сбера Герман Греф провёл панель "Будущее образование в России", на которой объявил о своих правах на будущее страны, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
По мнению руководителя госкомпании, без крупных корпораций в этой сфере не обойтись. Он объяснил это тем, что не государство, а именно крупнейшие игроки технологического рынка создают современные учебные платформы.
Ведущий "Первого русского" обратил внимание на один ключевой момент. Он заметил, что Греф, возглавляющий крупнейший в стране банк, провёл панель не по теме развития экономики, финансов, банковского сектора или даже экосистем.
Он предположил, для чего именно Греф лезет в данную сферу, заметив, что "тот, кто будет контролировать образование, будет контролировать и будущее страны".
Гость программы, финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, согласился с этой точкой зрения.
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