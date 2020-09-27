Греф "подсидел" Путина. Пока на словах: Просчитана тактика главы Сбера

Бизнесмен Олег Тиньков, с восторгом комментируя недавнюю крупную презентацию Сбера, высказался и о главе банка Германе Грефе.

Руководитель "Тинькофф банка" намекнул, что его коллеге, вероятно, уже "тесно в рамках госбанка".

"Его нужно, конечно, делать премьер-министром - представляете, как бы он поменял страну?" - заявил Олег Тиньков.

Соответствующий пост появился на странице Тинькова в Instagram, однако вскоре после публикации неожиданно раздался звонок от Грефа. Руководитель Сбера попросил отредактировать запись в соцсети, а именно убрать предложение сделать его главой кабмина.

Основатель "Тинькофф банка" сообщил об этом уже в следующем посте и заметил, что не хотел задеть Михаила Мишустина, который в настоящее время занимает этот пост. Кроме того, предприниматель пообещал придумать Грефу "другую должность".

Неоднозначные слова о возможном повышении главы Сбербанка ранее произнёс бывший министр экономики России, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин. В эфире НСН он заметил, что считает Грефа подходящей кандидатурой на роль премьер-министра, однако сделал странную оговорку.

"Греф - это более яркая, более подходящая для этого поста фигура, чем, скажем, Путин", - сказал Ясин.

Возможно, он действительно оговорился, а возможно, целенаправленно решил устроить провокацию.