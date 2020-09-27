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Греф "подсидел" Путина. Пока на словах: Просчитана тактика главы Сбера
27 сентября 2020, 08:30 • 216 • Политика
Герман Греф "подсидел" Владимира Путина. Правда, пока только на словах. Просчитана тактика главы Сбера, который, возможно, метит на более высокий государственный пост. Серьёзные подозрения в этом вызывают некоторые недавние заявления.
Бизнесмен Олег Тиньков, с восторгом комментируя недавнюю крупную презентацию Сбера, высказался и о главе банка Германе Грефе.
Руководитель "Тинькофф банка" намекнул, что его коллеге, вероятно, уже "тесно в рамках госбанка".
Соответствующий пост появился на странице Тинькова в Instagram, однако вскоре после публикации неожиданно раздался звонок от Грефа. Руководитель Сбера попросил отредактировать запись в соцсети, а именно убрать предложение сделать его главой кабмина.
Основатель "Тинькофф банка" сообщил об этом уже в следующем посте и заметил, что не хотел задеть Михаила Мишустина, который в настоящее время занимает этот пост. Кроме того, предприниматель пообещал придумать Грефу "другую должность".
Неоднозначные слова о возможном повышении главы Сбербанка ранее произнёс бывший министр экономики России, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин. В эфире НСН он заметил, что считает Грефа подходящей кандидатурой на роль премьер-министра, однако сделал странную оговорку.
Возможно, он действительно оговорился, а возможно, целенаправленно решил устроить провокацию.
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