Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Главная / Политика

Греф "подсидел" Путина. Пока на словах: Просчитана тактика главы Сбера

27 сентября 2020, 08:30  •  216 • Политика
Герман Греф "подсидел" Владимира Путина. Правда, пока только на словах. Просчитана тактика главы Сбера, который, возможно, метит на более высокий государственный пост. Серьёзные подозрения в этом вызывают некоторые недавние заявления.
Бизнесмен Олег Тиньков, с восторгом комментируя недавнюю крупную презентацию Сбера, высказался и о главе банка Германе Грефе.
Руководитель "Тинькофф банка" намекнул, что его коллеге, вероятно, уже "тесно в рамках госбанка".
"Его нужно, конечно, делать премьер-министром - представляете, как бы он поменял страну?" - заявил Олег Тиньков.
Соответствующий пост появился на странице Тинькова в Instagram, однако вскоре после публикации неожиданно раздался звонок от Грефа. Руководитель Сбера попросил отредактировать запись в соцсети, а именно убрать предложение сделать его главой кабмина.
Основатель "Тинькофф банка" сообщил об этом уже в следующем посте и заметил, что не хотел задеть Михаила Мишустина, который в настоящее время занимает этот пост. Кроме того, предприниматель пообещал придумать Грефу "другую должность".
Неоднозначные слова о возможном повышении главы Сбербанка ранее произнёс бывший министр экономики России, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин. В эфире НСН он заметил, что считает Грефа подходящей кандидатурой на роль премьер-министра, однако сделал странную оговорку.
"Греф - это более яркая, более подходящая для этого поста фигура, чем, скажем, Путин", - сказал Ясин.
Возможно, он действительно оговорился, а возможно, целенаправленно решил устроить провокацию.
"Ясно одно: Греф, как мы ранее неоднократно подчёркивали, стремится к власти над людьми. Стремится подмять под себя не только отечественную экономику, но и сознание людей в России. Презентованный ребрендинг - это тактика, стратегия - это установление тотального контроля над страной. Битва за Россию только начинается. Фраза Тинькова о Грефе: "Представляете, как бы он поменял страну?" - это не шутка, а вопрос, от ответа на который зависит судьба нашей страны, а значит, и каждого из нас", - заметил ведущий Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



216
Источник
Похожие новости
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
27 сентября 2020, 01:10
"Мы их враги": Поживший в США Познер нашёл источник страха американцев перед русскими
26 сентября 2020, 16:55
"Я не упущу возможности": О чём новый премьер Японии собирается разговаривать с Ким Чен Ыном
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
22 сентября 2020, 05:40
Кравчук: Путин «переиграл» Украину
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.