Греф похвалился Путину "кредитной фабрикой" и охотничьими билетами. Президент задал логичный вопрос

Президент России Владимир Путин пригласил к себе главу Сбербанка Германа Грефа. Отметим, это первая встреча после анонса крупной сделки по продаже Сбербанка правительству. Пока банк в ведении ЦБ, однако вскоре статус изменится. Греф, обращаясь к Путину, отметил, что Сбербанк удалось превратить в "кредитную машину" или даже "кредитную фабрику".

"В прошлом году мы стали выдавать кредиты юридическим лицам по стандартным продуктам за семь минут. Это огромный прорыв, потому что раньше на это уходили месяцы", - пояснил менеджер.

Кроме того, Греф рассказал о специальном проекте, реализуемом в Москве. Это сервис по выдаче охотничьих билетов, созданный на особой платформе и апробированный. По словам Грефа, новая платформа получилась удобней традиционной. Путин напомнил, что выдача охотничьих билетов не входит в полномочия Сбербанка - это не прямые функциональные обязанности банкиров. На что Греф ответил, что банк в данном случае стал лишь помощником: "Мы создали совместное предприятие, которое является владельцем банковского "облака". В целом же выдачей документов занимаются московские власти.

Отметил Греф и рекордную прибыль Сбербанка. Это 860 миллиардов рублей в чистом виде, однако пока неясна цифра с учётом международных стандартов, поскольку там итоги подводят позже.