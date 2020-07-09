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Греф показал Путину свою "штучку" за 3 тысячи рублей: "Превращает телевизор в суперкомпьютер"

09 июля 2020, 21:00  •  121 • Политика
Греф предложил сделать из школьных телевизоров суперкомпьютеры при помощи "штучки" за 3 тысячи рублей. "Превращает телевизор в суперкомпьютер", - заявил глава Сбербанка.
Глава Сбербанка Герман Греф показал президенту России Владимиру Путину "штучку", которая превращает телевизор в суперкомпьютер. Речь идёт о телеприставке, которую создало дочернее предприятие банка.
Греф отметил, что в России имеется огромное количество телевизоров, однако лишь малое количество из них являются "умными". Представленное главой Сбербанка устройство превращает обычный телевизор в смарт-телевизор и суперкомпьютер. Стоимость устройства, как утверждает Греф, составляет 3 тысячи рублей.
"Мы здесь разместим образовательную платформу. За 3 тысячи рублей ребёнок получает доступ к образовательной среде и суперкомпьютеру", - сказал глава Сбербанка на пресс-конференции.
Греф попросил Путина оценить новинку и предложил использовать её в школах, чтобы дать ученикам доступ к образовательным ресурсам и суперкомпьютерам в целом. Глава Сбербанка добавил, что 1 сентября намерен передать 25 тысяч устройств российским школам в качестве подарка.

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