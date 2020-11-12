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Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"

12 ноября 2020, 23:05  •  92 • Политика
Герман Греф отказался от Крыма, заявив, что открыть на его территории отделения Сбера фактически невозможно. При этом он по-хамски ответил на соответствующий жёсткий вопрос журналиста: "О чём мы говорим, дорогой мой?" Юрий Пронько между тем уловил в его фразе "одну важную деталь".
Глава Сбера Герман Греф пугает граждан России новыми радикальными "адскими санкциями", а сам давно перестраховался от них, подчеркнул в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Руководитель госкорпорации в комментарии для ВГТРК выразил уверенность, что с приходом к власти в США кандидата от Демпартии Джо Байдена экономические меры против РФ будут усилены.
Продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России. Следующие санкции могут быть очень радикальными, могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях, - отмечал Греф.
Пронько между тем заметил, что сам Сбер давно застраховался от возможных проблем, фактически наплевав на территориальную целостность России.
Речь о том, что банк так до сих пор и не открыл свои отделения на территории Крыма. Ведущий Царьграда напомнил, как Греф ранее обосновывал свою позицию по этой теме.
Он продемонстрировал отрывок с выступления руководителя Сбера, где у него напрямую спросили, почему госкорпорация по-прежнему игнорирует полуостров.
Греф резко заявил журналисту, задавшему вопрос, что никаких способов открыть офис в Крыму и при этом избежать санкций нет.
Если у вас есть идеи - предложите. Нет? Тогда о чём мы говорим, дорогой мой? - заявил глава госбанка.
Обозреватель Царьграда, кроме того, уловил "одну важную деталь" в дальнейших словах Грефа.
Заметили? Он подменяет собой всю финансовую систему России. А на территориальную целостность РФ, которая, кстати, после поправок является конституционной нормой, ему плевать, - подчеркнул Пронько.

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