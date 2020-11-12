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Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"
12 ноября 2020, 23:05 • 92 • Политика
Герман Греф отказался от Крыма, заявив, что открыть на его территории отделения Сбера фактически невозможно. При этом он по-хамски ответил на соответствующий жёсткий вопрос журналиста: "О чём мы говорим, дорогой мой?" Юрий Пронько между тем уловил в его фразе "одну важную деталь".
Глава Сбера Герман Греф пугает граждан России новыми радикальными "адскими санкциями", а сам давно перестраховался от них, подчеркнул в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Руководитель госкорпорации в комментарии для ВГТРК выразил уверенность, что с приходом к власти в США кандидата от Демпартии Джо Байдена экономические меры против РФ будут усилены.
Пронько между тем заметил, что сам Сбер давно застраховался от возможных проблем, фактически наплевав на территориальную целостность России.
Речь о том, что банк так до сих пор и не открыл свои отделения на территории Крыма. Ведущий Царьграда напомнил, как Греф ранее обосновывал свою позицию по этой теме.
Он продемонстрировал отрывок с выступления руководителя Сбера, где у него напрямую спросили, почему госкорпорация по-прежнему игнорирует полуостров.
Греф резко заявил журналисту, задавшему вопрос, что никаких способов открыть офис в Крыму и при этом избежать санкций нет.
Обозреватель Царьграда, кроме того, уловил "одну важную деталь" в дальнейших словах Грефа.
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