Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"

Глава Сбера Герман Греф пугает граждан России новыми радикальными "адскими санкциями", а сам давно перестраховался от них, подчеркнул в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Руководитель госкорпорации в комментарии для ВГТРК выразил уверенность, что с приходом к власти в США кандидата от Демпартии Джо Байдена экономические меры против РФ будут усилены.

Продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России. Следующие санкции могут быть очень радикальными, могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях, - отмечал Греф.

Пронько между тем заметил, что сам Сбер давно застраховался от возможных проблем, фактически наплевав на территориальную целостность России.

Речь о том, что банк так до сих пор и не открыл свои отделения на территории Крыма. Ведущий Царьграда напомнил, как Греф ранее обосновывал свою позицию по этой теме.

Он продемонстрировал отрывок с выступления руководителя Сбера, где у него напрямую спросили, почему госкорпорация по-прежнему игнорирует полуостров.

Греф резко заявил журналисту, задавшему вопрос, что никаких способов открыть офис в Крыму и при этом избежать санкций нет.

Если у вас есть идеи - предложите. Нет? Тогда о чём мы говорим, дорогой мой? - заявил глава госбанка.

Обозреватель Царьграда, кроме того, уловил "одну важную деталь" в дальнейших словах Грефа.