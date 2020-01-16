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Греф назвал "самого главного министра в правительстве"

16 января 2020, 17:54  •  12 • Политика
Глава Сбербанка Герман Греф поделился своим мнением о "самом главном министре в правительстве", считая, что это - министр образования.
Выступая на Гайдаровском форуме, глава Сбербанка Герман Греф высказал своё мнение о том, кого считает "самым главным министром в правительстве". Делясь своими выводами, он сообщил, что таковым является "не министр финансов, не министр экономики".
"Я пришел к выводу, что самый главный министр в правительстве - это министр образования", - цитирует ТАСС слова Грефа.
Особое внимание глава Сбербанка обратил на то, что это министр "не высшего, а среднего образования". Объясняя свою позицию, Греф, который, напомним, сам ранее заявлял, что одна из его личных целей - "убить экзамены" в школе, внезапно заявил, что, мол, именно "этот министр закладывает основы культурного кода".

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