Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Главная / Политика

Греф нашёл способ заработать на каждой семье: "Невинный" шаг приведёт к очередному удару"

13 октября 2020, 15:55  •  15 • Политика
Юрий Пронько в эфире авторской программы на "Первом русском" проанализировал очередную инициативу Германа Грефа, которую уже поддержали целый ряд чиновников. Греф при этом может получить инструмент для заработка на каждой семье в России. "Невинный" шаг приведёт к очередному удару", - уверен Пронько.
Глава Сбера Герман Греф нашёл возможность вклиниться в самый криминальный бизнес России - мусорный. Однако в случае с Грефом даже вывозом мусора заниматься не потребуется. Глава Сбера просто будет контролировать денежные потоки. Как? В этом разбирался ведущий Царьграда Юрий Пронько в авторской программе "Сухой остаток".
"Господин Греф в очередной раз показывает, что является циничным бизнесменом, который решил совершить очередной кульбит и опустошить наши кошельки, - говорит Юрий Пронько. - Глава Сбера мимоходом попросил федеральное правительство о небольшом одолжении - включить платёж за мусор в единую квитанцию за ЖКХ, чтобы увеличить собираемость данных платежей".
Обращения Грефа направлены в Минстрой, Минприроды и Минфин. Он надеется на изменение федерального законодательства, а также подзаконных актов, чтобы счета населению выставлялись централизованно. В Минприроды инициативу поддержали, отметив, что объём платежей от населения падает. Им, мол, хотелось бы большей отдачи. В то же время мы прекрасно знаем о выводах Счётной палаты России, которая заявила, что мусорная реформа провалена. Другими словами, тарифы выросли, а услуга поставлена не была - инфраструктура не организована, и это ещё не все проблемы.
Для Грефа же мусор - это просто бизнес, причём он, как отмечает Герман Греф, получит двойную эффективность:
"Сбер получит прибыль не только от инвестиций в мусорные проекты, но и напрямую от увеличения собираемости коммунальных платежей с населения и бизнеса. На банки приходится около 70% этого рынка, где львиная доля приходится на Сбербанк".
Юрий Пронько уверен, что инициатива Грефа только на первый взгляд безобидна.
"Подумаешь, платёж за мусор включить в единую квитанцию за ЖКХ. Он преследует конкретные цели, которые обернутся для него дополнительной прибылью. Однако данный "невинный" шаг приведёт к очередному удару по уровню доходов российских домохозяйств. Особенно на фоне криминальных схем, которые реализуются в этой отрасли отечественной экономики. Недопустимо, чтобы граждане и бизнес оплачивали хотелки банкиров и чиновников, которые запороли очередную реформу, но которые хотели бы в этой "мутной воде" знатно "порыбачить" за наш с вами счёт", - подчеркнул Юрий Пронько.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 00:20
Что скрывает Навальный: Через биткоин-кошельки оппозиционера прогнали почти 500 млн рублей
13 октября 2020, 02:10
Оговорился или? Глава Росстата заявил об изменении "потребительской корзины" с 2021 года
13 октября 2020, 10:25
Россию хотят объединить с Белоруссией без Лукашенко
13 октября 2020, 10:25
Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил анг...
13 октября 2020, 02:10
"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Д...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
11 октября 2020, 01:35
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.