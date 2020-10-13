Греф нашёл способ заработать на каждой семье: "Невинный" шаг приведёт к очередному удару"

Глава Сбера Герман Греф нашёл возможность вклиниться в самый криминальный бизнес России - мусорный. Однако в случае с Грефом даже вывозом мусора заниматься не потребуется. Глава Сбера просто будет контролировать денежные потоки. Как? В этом разбирался ведущий Царьграда Юрий Пронько в авторской программе "Сухой остаток".

"Господин Греф в очередной раз показывает, что является циничным бизнесменом, который решил совершить очередной кульбит и опустошить наши кошельки, - говорит Юрий Пронько. - Глава Сбера мимоходом попросил федеральное правительство о небольшом одолжении - включить платёж за мусор в единую квитанцию за ЖКХ, чтобы увеличить собираемость данных платежей".

Обращения Грефа направлены в Минстрой, Минприроды и Минфин. Он надеется на изменение федерального законодательства, а также подзаконных актов, чтобы счета населению выставлялись централизованно. В Минприроды инициативу поддержали, отметив, что объём платежей от населения падает. Им, мол, хотелось бы большей отдачи. В то же время мы прекрасно знаем о выводах Счётной палаты России, которая заявила, что мусорная реформа провалена. Другими словами, тарифы выросли, а услуга поставлена не была - инфраструктура не организована, и это ещё не все проблемы.

Для Грефа же мусор - это просто бизнес, причём он, как отмечает Герман Греф, получит двойную эффективность:

"Сбер получит прибыль не только от инвестиций в мусорные проекты, но и напрямую от увеличения собираемости коммунальных платежей с населения и бизнеса. На банки приходится около 70% этого рынка, где львиная доля приходится на Сбербанк".

Юрий Пронько уверен, что инициатива Грефа только на первый взгляд безобидна.

"Подумаешь, платёж за мусор включить в единую квитанцию за ЖКХ. Он преследует конкретные цели, которые обернутся для него дополнительной прибылью. Однако данный "невинный" шаг приведёт к очередному удару по уровню доходов российских домохозяйств. Особенно на фоне криминальных схем, которые реализуются в этой отрасли отечественной экономики. Недопустимо, чтобы граждане и бизнес оплачивали хотелки банкиров и чиновников, которые запороли очередную реформу, но которые хотели бы в этой "мутной воде" знатно "порыбачить" за наш с вами счёт", - подчеркнул Юрий Пронько.