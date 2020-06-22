Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
Главная / Политика

Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли

22 июня 2020, 02:00  •  68 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев раскрыл хитрую схему войны с Центробанком. Он считает, что Герман Греф наносит ответный удар, страдать от которого будут простые жители России.
Герман Греф обещает президенту помогать каждому жителю России, а на самом деле наращивает своё состояние и кормит зарубежных акционеров. Его "патронессой" всегда являлась Эльвира Набиуллина, но теперь руководитель Сбербанка откровенно плюёт на её указания, не опасаясь последствий. Формально Сбербанк теперь принадлежит государству, но конфликт с ЦБ продолжает разгораться.
Недавно Сбербанком были введены новые тарифы на переводы денег. Центробанк выступил против, он считает, что комиссии не должно быть вообще, а Сбербанк должен войти в систему платежей Банка России. Но Греф слушать эти требования даже не стал. В системе ЦБ он находится формально и теперь наносит ответный удар. Таким образом, в период кризиса Герман Греф становится всё богаче и богаче за счёт граждан и бизнеса - тех, кому он должен по идее помогать.
"Хочется подчеркнуть, что в их лагере действительно раздрай. Набиуллина, безусловно, выступает от имени государства. Но мы слишком долго видели совсем иное. Мы считаем, что она будет выступать в интересах того самого олигархата с Уолл-стрит, называемого Федеральной резервной системой, как угодно. Но в данный момент между ними происходит конфликт. И это конфликт за лидерство", – считает Константин Малофеев.
Греф давно превысил свои банковские полномочия. Он ещё может стать полезным стране, но для этого нужно доказать свою пользу. Сейчас же Сбербанк лишь даёт прибыли Грефу и акционерам с Запада, но на рост российской экономики это никак не влияет. Учредитель Царьграда считает, что необходимо отправить Грефа в отставку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
21 июня 2020, 22:00
Путину хватило шести слов для рассказа о преемнике
21 июня 2020, 22:00
И для Зеленского ничего хорошего нет: Путин раскритиковал позицию Киева по Второй мировой
22 июня 2020, 00:00
Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы Дианы"
22 июня 2020, 00:00
Хотят заполучить ядерное оружие: Нетаньяху "раскусил" Иран
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
22 июня 2020, 02:00
Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июня 2020, 00:00
Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы ...
22 июня 2020, 00:00
Хотят заполучить ядерное оружие: Нетаньяху "раскусил" Иран
22 июня 2020, 01:00
Кадыров посмеялся над новыми вскукареками Габунии (Руслан Осташко)
22 июня 2020, 01:55
«На грани фола»: как Трамп «в шутку» призвал сократить тестирование американцев на CO...
22 июня 2020, 02:00
Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 04:00
Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт
15 июня 2020, 06:00
Новый российский "контргиперзвук" приятно "удивит" наших партнёров - Путин
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
20 июня 2020, 18:25
Украина согласна прирасти территориями
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.