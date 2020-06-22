Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли

Герман Греф обещает президенту помогать каждому жителю России, а на самом деле наращивает своё состояние и кормит зарубежных акционеров. Его "патронессой" всегда являлась Эльвира Набиуллина, но теперь руководитель Сбербанка откровенно плюёт на её указания, не опасаясь последствий. Формально Сбербанк теперь принадлежит государству, но конфликт с ЦБ продолжает разгораться.

Недавно Сбербанком были введены новые тарифы на переводы денег. Центробанк выступил против, он считает, что комиссии не должно быть вообще, а Сбербанк должен войти в систему платежей Банка России. Но Греф слушать эти требования даже не стал. В системе ЦБ он находится формально и теперь наносит ответный удар. Таким образом, в период кризиса Герман Греф становится всё богаче и богаче за счёт граждан и бизнеса - тех, кому он должен по идее помогать.

"Хочется подчеркнуть, что в их лагере действительно раздрай. Набиуллина, безусловно, выступает от имени государства. Но мы слишком долго видели совсем иное. Мы считаем, что она будет выступать в интересах того самого олигархата с Уолл-стрит, называемого Федеральной резервной системой, как угодно. Но в данный момент между ними происходит конфликт. И это конфликт за лидерство", – считает Константин Малофеев.

Греф давно превысил свои банковские полномочия. Он ещё может стать полезным стране, но для этого нужно доказать свою пользу. Сейчас же Сбербанк лишь даёт прибыли Грефу и акционерам с Запада, но на рост российской экономики это никак не влияет. Учредитель Царьграда считает, что необходимо отправить Грефа в отставку.