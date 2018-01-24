Греф и Кудрин грозят превратить Россию в территорию социального ада

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Повышение налогов, пенсионного возраста и цен на жизненно необходимые лекарства - все это, по мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, должно быть в ближайшее время внедрено в России.

В СМИ "утекли" новые подробности секретного плана экс-главы Минфина Алексея Кудрина, разработанного в Центре стратегических разработок. Если суммировать все инициативы бывшего министра, то они сводятся к трем основным нововведениям, которые Кудрин предлагает внедрить в нашей стране. В частности, речь идет о повышении налогов, пенсионного возраста и цен на жизненно необходимые лекарства.

Помимо этого, ближайший соратник Кудрина глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что России необходимо урегулировать геополитические конфликты, что якобы автоматически обеспечить технологический рост стране.

Как отметил в эфире Царьграда обозреватель Юрий Пронько, оба либерала не скрывают своей позиции в той части, что официальная Москва должна сдать не просто национальные интересы, но и сдать национальный суверенитет Западу.

Это мнение Пронько поддержал кандидат экономических наук Алексей Лапушкин. По его словам, после таких инициатив Кудрина можно понять, почему его западные геополитические конкуренты именуют "лучшим менеджером всех времен и народов", что по смыслу можно сравнить с тем, что генерал Власов являлся лучшим советским генералом по версии вермахта.

"Я вижу здесь такую аналогию", - отметил эксперт.

Он пояснил, что подобные либерально настроенные властители экономической мысли могут дойти до полного демонтажа России как государства.

"Речь идет о добивании экономики, социальной сферы, фактически превращении территории России в территорию социального ада", - подчеркнул Лапушкин.

Он также отметил, что либералы, прикрываясь заботой об образовании, здравоохранении, о человеческом капитале, подразумевают немного иное.

"В данном случае я рискну высказать свое оценочное мнение, что Герман Оскарович и Алексей Леонидович реализуют идею, которую озвучивала Маргарет Тэтчер. Она говорила, что в России для обслуживания газового сектора достаточно 20 млн населения, а, собственно говоря, для них оставшаяся часть людей - оставшиеся 130 миллионов - фактически становятся немного лишние", - отметил он.

Именно поэтому, пришли к выводу знатоки рынка, такая риторика от лица тех, кто находится во главе крупнейшего госбанка страны, а также чьи идеи идут в основу антикризисной программы на годы вперед, настораживает.