Греф и Ко наживаются на каждом вздохе, а мы нищаем: Данные Росстата подтвердили крах

Юрий Пронько говорил о тонкостях политики Германа Грефа в эфире программы "Царьград. Главное". Он наглядно показал, из чего складываются миллионные доходы правления Сбера и самого Грефа. Дело и в дополнительных навязываемых услугах, и в марже.

"Средняя ставка по кредиту в Сбере - 11%. А процент по депозиту - 2,5%. То есть вы видите, да, разницу? Вот откуда кэш-то берёт господин Герман Греф и его команда, - подчеркнул Юрий Пронько. - Итого спред составляет 8,5%. В самом банке его объясняют высокими рисками, дескать, очень мало надёжных заёмщиков, и, собственно, из-за этого риски возрастают, надо повышать процент. Но не может быть такого спреда! А вот теперь внимание. Мы берём 8,5% - разницу между средней ставкой кредита и средней ставкой депозита, добавляем к этому общий объём кредитов, выданных Сбером в августе, он составил 1 триллион 600 миллиардов рублей. И это рекордный показатель с начала года, если мы анализируем ситуацию по российским стандартам бухгалтерского учёта. Вы понимаете, о чём идёт речь, да? Очевидно, что Грефу и компании пора снизить свою маржинальность, маржинальность своего бизнеса. Но они не готовы на это пойти".

И Минфин, и Центробанк создали благоприятные условия и для валютных спекулянтов. Не остались в стороне и банковские шулеры, говорит Пронько. Прибыль они получают за счёт повального кредитования, а ввиду низких доходов население просто не может отдавать долги. С одной стороны, цифры Росстата показывают рост, с другой - становятся аттракционом саморазоблачения:

"То есть это что же за такая макроэкономическая стабильность, о которой нам рассказывают из года в год? Таргетирование инфляции, низкая инфляция, чуть ли не нулевая инфляция. Нам же периодически Росстат сообщает о нулевой инфляции. Они по магазинам-то не ходят, как мы с вами! Я представляю, как глава Росстата вышел бы в народ, пришёл в магазин и сказал людям: инфляция ноль. Его бы проводили матерком. Я считаю, он отделался бы таким лёгким испугом. Потому что ситуация другая. Никакой макростабильности нет. Никакого роста нет", - подчеркнул Юрий Пронько.