Греф и Ко готовятся грабить народ? Олигархи попадут в свою же ловушку - прогноз футуролога

Весьма неутешительным выглядит прогноз футуролога, публициста и социолога Сергея Переслегина о цифровом будущем России. В частности, о судьбе цифровых денег и роли олигархов.

В интервью телеканалу "День ТВ" эксперт напророчил, что через какое-то время "практически никакие операции с наличными в России станут невозможными" и все они "будут проходить через те или иные формы электронных денег".

Он и не сомневается в том, что олигархи загонят народ в такую ловушку, создадут подобную грабительскую систему, и "мы с вами взвоем от того, как она будет работать". И предпосылки к этому, к слову, уже есть в том же Сбере. У Германа Грефа выступают за отказ от пластиковых карт. Произойти это может уже в следующем году.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов в интервью Царьграду расценивает это как "ещё один шаг в построении "цифрового концлагеря".

"Это ещё один шаг в направлении полного вытеснения наличных денег. Это как бы ещё один шаг в реализации проекта цифровой валюты Центрального банка. Хотя всегда используются благовидные аргументы типа "мобильные приложения - новые инструменты, позволяют дойти до каждого", - высказывает свою точку зрения эксперт "Первого русского", фактически созвучную с мнением Переслегина.

Футуролог же считает, что после того как народ взвоет от грабительской системы, олигархи сами же попадут в свою ловушку.

"Создав систему идеального контроля, олигархи с большим интересом обнаружат, что эта система им не подчиняется вообще, - продолжает развивать свою мысль социолог. - Более того, они ей подчиняются, и их транзакции точно так же жёстко проверяются и блокируются искусственным интеллектом".

По мнению футуролога, это - "наш завтрашний базовый социальный конфликт, потому что в этот момент взвоем уже не мы, взвоют уже они". Чтобы понять, как он будет выглядеть, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас в Соединённых Штатах.

"Там сейчас ранние зарницы вот этого конфликта: та система цифровой экономики, которую собирается делать Трамп, уже поставила под сомнение легитимность капиталов Демократической партии, - отметил Переслегин. - Борьба-то идёт за это, а вовсе не за позицию президента. Никто бы не стал вкладывать миллион мёртвых бюллетеней или организовывать довольно бессмысленные судебные процессы".