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Греф готовится залезть в каждую платёжку ЖКХ: "Мусорную" идею подкинул кабмину
09 октября 2020, 18:25 • 61 • Политика
Глава Сбербанка Герман Греф предложил премьеру Михаилу Мишустину включить оплату за вывоз ТБО в общие платёжки ЖКХ. Политолог просчитал эту идею, намекнув на то, как Греф готовится перехватывать потоки - залезть в каждую платёжку ЖКХ.
Мало было школьного питания? Теперь Герман Греф готовится взяться за платёжки ЖКХ. Как стало известно, глава Сбербанка направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением включить оплату за вывоз ТБО в общие коммунальные платёжки.
Таким образом Греф предполагает повысить собираемость платежей. РБК в пресс-службе подтвердили, что такое письмо действительно поступило.
Интернет-пользователи уже просчитали "мусорную" идею Грефа и сделали собственные выводы о том, как глава Сбера готовится перехватывать потоки, а по сути - залезть в каждую платёжку ЖКХ.
"Греф готовится перехватить потоки и здесь? Выходит, совсем скоро и в каждой платёжке ЖКХ будут торчать уши Сбера... Это печально", - пишет политолог и социолог Григорий Турцев.
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