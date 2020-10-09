Греф готовится залезть в каждую платёжку ЖКХ: "Мусорную" идею подкинул кабмину

Мало было школьного питания? Теперь Герман Греф готовится взяться за платёжки ЖКХ. Как стало известно, глава Сбербанка направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением включить оплату за вывоз ТБО в общие коммунальные платёжки.

Таким образом Греф предполагает повысить собираемость платежей. РБК в пресс-службе подтвердили, что такое письмо действительно поступило.

Интернет-пользователи уже просчитали "мусорную" идею Грефа и сделали собственные выводы о том, как глава Сбера готовится перехватывать потоки, а по сути - залезть в каждую платёжку ЖКХ.

"Греф готовится перехватить потоки и здесь? Выходит, совсем скоро и в каждой платёжке ЖКХ будут торчать уши Сбера... Это печально", - пишет политолог и социолог Григорий Турцев.