Греф должен быть уволен из-за создания государства в государстве - Юрий Пронько

Мы уже рассказывали, как Сбербанк, вопреки требованиям Центробанка, сумел ввести дополнительные комиссии для клиентов, окупая собственные потери в результате отмены банковского роуминга. В своей авторской статье экономический обозреватель, ведущий Царьграда Юрий Пронько обратил внимание, что, по мнению юристов, Сбербанк и дальше будет противостоять ЦБ, защищая свою экосистему, которая на сегодняшний день никем не регулируется.

"Фактически Греф создал "государство в государстве". И это крайне опасная ситуация. Выход имеется - уволить Грефа с поста главы крупнейшего госбанка России", - подчеркнул Пронько.

О своей позиции Константин Малофеев также говорил в эфире нашего телеканала. Фото: Царьград.

Таким образом, автор обратился и к тезисам учредителя телеканала Царьград Константина Малофеева. Ранее свою позицию Малофеев высказал в эфире программы "Царьград. Главное".

"Греф должен быть уволен. Греф не соответствует занимаемой должности, потому что он, находясь в кресле руководителя крупнейшего банка страны, принадлежащего государству, вообще не занимается развитием экономики своего акционера, - считает учредитель Царьграда Константин Малофеев. - Если бы это был частный акционер… Предположим, у нас есть холдинг "Российская Федерация", есть наша финансово-промышленная группа, и надо развиваться, а банк нам говорит: меня не интересует, как вы развиваетесь, я буду заниматься только собой. Что произойдёт с главой этого банка? Он будет уволен завтра же. Вместо него будет назначен другой человек, который будет задумываться о холдинге в целом. Что, мы, граждане России, не достойны такого же подхода, который был бы в любой частной корпорации?"

Помните, как ответил Греф на вопрос Макарова по поводу поддержки простых людей в период кризиса? Он заявил, что у России, "как в том анекдоте, нет снарядов", продолжил Юрий Пронько.

"Нет денег на то, чтобы обычные семьи не скатились в физиологическую нищету, когда стоит вопрос жизни или смерти. Этот деятель забыл сообщить публике, что он и ему подобные уже третье десятилетие определяют в стране экономическую и финансовую политику, - подчеркнул ведущий Царьграда. - Вопрос о том, куда они дели "снаряды", которые получали раньше, получают сейчас и будут получать из наших кошельков, если не остановить Грефа, а вместе с ним и новые "налоги" от Сбера, далеко не риторический. Крупнейший госбанк страны должен работать на страну и её народ, а не на узкую группу дельцов, которые выплачивают себе многомиллиардные премии и дивиденды. Пора Грефа уволить, а его политику послать к праматери истории".