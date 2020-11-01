Греф - часть будущей глобальной войны: О попытке бунта говорят "ОколоКремля"

Экосистема Сбера, анонсированная главой кредитного учреждения Германом Грефом, вновь на первых полосах. И дело здесь не в эффективных решениях или личных комментариях банкира. Судя по всему, у Сбера всё же появится глобальный конкурент. И работать он будет на государственном уровне. К таким выводам пришли собеседники "Незыгаря" после заявлений президента России Владимира Путина на полях форума "Россия зовёт!".

О сказанном Путиным в адрес Грефа Царьград уже рассказывал. Для начала президент похвалил главу Сбера, отметив, что предложенная экосистема может дать импульс развитию экономики. А после Владимир Путин обратил внимание собравшихся на то, что Сбер при своих амбициях не должен забывать, что остаётся банком:

"Требования к Сберу как к банковскому институту не отменяются. Хочу, чтобы клиенты об этом знали, на него в полном объёме распространяются требования как к банку. Задача со стороны государства и ЦБ - минимизировать риски при реализации проектов [экосистемы]", - подчеркнул президент России.

О рисках, связанных с созданием экосистемы и желанием Грефа охватить все сферы деятельности, Царьград рассказывал неоднократно. Да и о противостоянии Грефа с ЦБ речь также шла. Когда был отменён банковский роуминг, Сбер ввёл свои внутренние комиссии. И за войну Грефа с регулятором пришлось платить простым людям. Вероятно, в том числе поэтому Владимир Путин решил отдельно обратиться к клиентам Сбера.

"Незыгарь" полагает, что президент сделает всё возможное и со своей стороны, чтобы минимизировать риски, связанные с Грефом. Например, через создание "сдерживающей альтернативы" - "конкурирующей структуры". Авторы канала полагают, что создаваться конкурент будет на основе ВТБ, "Яндекса" и, вероятно, мобильного оператора. Пока это лишь предположение, точно так же как и сообщения о возможности Германа Грефа стать частью "глобальной войны Корпораций и Государства".

""ОколоКремля" говорят, что Греф и Сбер фактически становятся фронтменами тренда будущей глобальной войны Корпораций и Государства, - пишут авторы канала. - На базе группы Сбер фактически отлаживается механизм перехвата госфункций и создания корпоративного протогосударства".

Отдельно подчёркивается и связь Сбера с западными партнёрами. Ведь, как известно, отстаивая именно их интересы, Греф даже не зашёл в Крым:

"Сбер встроен в западную повестку, и его конфликт с Государством в ближайшее время приобретёт выраженный характер. Задача - отхватывать важнейший функционал, монополизировать экономические сегменты и идеологизировать процессы", - полагают источники "Незыгаря".

Важен и ещё один нюанс, о котором пишут авторы канала.

Учитывая своеобразные взгляды Грефа - он не скрывает, что привержен мировоззренческим ценностям Каббалы, - такая эволюция "в соответствии с установками компании - ядра экосистемы" может принести неожиданные результаты. Усилив к тому же либерально-монетаристскую группировку, ориентированную на демократов США, одним из наиболее влиятельных членов которой является глава Сбера.

Безусловно, дополнительного влияния США на российские элиты государство не хочет.