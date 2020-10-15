GRECO: «Молдавия не желает бороться с коррупцией»

Молдова не сдала экзамен ЕС по борьбе с коррупцией, получив оценку «неудовлетворительно»

Накануне президентских выборов в Молдове Совет Европы опубликовал доклад по этой стране, в котором ясно сказано: Молдавия не сдала экзамен на звание европейской страны, за годы независимости мафию победить не удалось, коррупция процветает, а мошенников, укравших миллиард из молдавской банковской системы, никто не ищет.

Международная организация GRECO (Group of States Against Corruption), созданная Советом Европы в 1999 году для помощи европейским странам в борьбе с коррупцией, ещё 25 сентября на 85-м пленарном заседании Совета Европы приняла свой Второй отчёт по Молдове. Опубликован отчёт был 12 октября с разрешения властей Республики Молдова.

Содержание документа неутешительно для Кишинёва: эксперты GRECO на 20 страницах отчёта доказывают, что в стране нет никакого прогресса в реализации реформ, «направленных на предотвращения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров». Хотя рекомендации по борьбе с коррупцией страна получила от Совета Европы ещё в 2018 году. Всего таких рекомендаций было 18, однако спустя два года лишь одну из них европейские эксперты посчитали выполненной, девять – частично выполненными, а четыре – невыполненными. Что, по мнению специалистов GRECO, является «явно недостаточным» и ни о каком прогрессе в борьбе с коррупцией говорить не приходится.

В Совете Европы, оценивая выполнение Кишинёвом европейских рекомендаций, не принимают во внимание «уважительные» причины – эти два года в Молдавии один политический кризис сменялся другим, правительства менялись каждые полгода, где уж тут выполнять рекомендации.

Тем не менее в документе выражается большая озабоченность по поводу «неспособности обеспечивать адекватные временные рамки для значимых общественных консультаций и парламентских дебатов». Да и кодекс поведения народных депутатов в стране отсутствует, так же как и правила урегулирования конфликтов интересов, не существует в молдавском парламенте и правил поведения с лоббистами и третьими сторонами, не приняты чёткие критерии по отмене депутатской неприкосновенности.

В судебной системе также за все почти тридцать лет независимости не приняты общие, всем понятные и предсказуемые правила назначения и продвижения судей. Эксперты GRECO считают, что пятилетний испытательный срок для судей – это слишком много и его необходимо отменить. А вот меры, которые бы повышали прозрачность судебного производства, в том числе принятия решений и постановлений, следует разработать и принять.

«Также предстоит пересмотреть и состав Высшего совета магистратуры (ВСМ), чтобы отменить членство по должности министра юстиции и генерального прокурора. Кроме того, необходимо обеспечить избрание как судей, так и рядовых членов Совета в соответствии со справедливой и прозрачной процедурой»,

– дают в GRECO новые рекомендации. Хотя тут же признают – ещё и старые не выполнены.

В итоге эксперты Group of States Against Corruption делают вывод: «...уровень выполнения Республикой Молдовой рекомендаций Совета Европы остаётся в целом неудовлетворительным».

Властям Молдовы даётся ещё один шанс: выполнить все указанные ранее рекомендации к 30 сентября 2021 года и представить Совету Европы новый отчёт.