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Гречкой депутаты не закупаются, но в Госдуме закрыли буфеты на карантин

19 марта 2020, 19:00  •  46 • В России

Коридоры власти пусты, как никогда. Число посетителей Думы сократили до минимума. В здание могут заходить только штатные сотрудники и сами депутаты. На проходной стоит медик в маске и белом халате. У каждого входящего замеряют температуру. Всему виной — гуляющий по миру китайский коронавирус.

Для думцев придумали еще одну меру безопасности. Закрыли самое святое — депутатские столовые и буфеты. Это места легендарные. Все гости Госдумы в первую очередь ходят посмотреть на недорогие пирожки и бутерброды, которыми на «переменках» между заседаниями обедают депутаты и их помощники. За небольшими столиками «на ногах» проходят быстрые встречи политиков. Тут шушукаются про отпуска и про какие-то совсем тайные дела.

Но, кстати, еще продолжает работать небольшой магазинчик продуктов. Его уже давно открыли в Госдуме. Там можно купить палку колбасы, бутылку кефира или батон хлеба. Ну, прямо уютный супер-маркет для своих. Так вот на прилавках стоит… гречка. Ей депутаты пока не закупаются прозапас. И огромных очередей здесь тоже не увидишь.

Так какая же обстановка внутри Госдумы? «КП» созвонилась с депутатом Василием Власовым.

- Почему буфеты решили закрыть?

- Это не только в Госдуме происходит, но и во многих бюджетных учреждениях. Максимально сокращаются услуги тех людей, которые могут работать дома. Мы некоторые отделы перевели уже на дистанционную работу. Многие депутаты и с собой могут питание приносить, чтобы пообедать, было принято решение максимально сократить штат сотрудников. Поэтому и буфеты, и столовые не работают.

- Мне передал один из знакомых помощников, что в Думе работает магазин. Но гречкой депутаты не закупаются.

- Никакого ажиотажа там нет. Я думаю, что запасаться гречкой (это не самый долго хранящийся продукт) не совсем верно. У нас, видно, с советских времен какая-то привычка у людей покупать впрок гречку, туалетную бумагу. Я думаю, в этом ничего нет такого. Перебоев с продуктами, что в Госдуме, что в магазине, который рядом со служебным жильем находится, я не видел.

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