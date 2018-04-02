Гречка, сэр: как в деле Скрипаля появилась версия об отравленной каше

В Великобритании полиция изучает новую версию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным материала, опубликованного в газете The Sun 1 апреля, вещество А-234 могло находиться в гречке, которую экс-полковнику ГРУ привезли из России. При этом крупу якобы подарила некая подруга дочери Скрипаля. Никаких свидетельств или доказательств этой версии не предоставляется. Россия считает все обвинения британской стороны в свой адрес голословными. В частности, как отметил глава МИД Сергей Лавров, неспособность Лондона предоставить факты наводит на мысли о провокации с его стороны. Эксперты также предположили, что после гречки в деле Скрипаля скоро появятся «отравленные шапка-ушанка и балалайка».

В британской полиции отрабатывают новую версию по делу о попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Согласно ей, мужчину могла подвести его любовь к типичному «русскому завтраку» — гречке.

Как пишет газета The Sun, 66-летний Скрипаль велел своей дочери Юлии привезти из России гречневую крупу, а также «лавровый лист и другие специи». Однако девушка второпях забыла это сделать. Поэтому она якобы попросила свою подругу, которая должна была лететь следующим рейсом, докупить «подарки».

При этом издание предполагает, что знакомую Юлии Скрипаль уже допросили в Скотленд-Ярде. К тому же утверждается, что она — сотрудница некой крупной медицинской компании в РФ.

Вместе с тем газета признаёт, что остаётся неизвестным, каким образом Скрипаль получил свои «сувениры». Несмотря на это источник The Sun заявляет, что отравляющее вещество А-234 было именно в них.

«Полиция подозревает, что подарки от Юлии её отцу могли содержать нервно-паралитический агент «Новичок», — приводит его слова газета.

Отметим, что статья об отравленной гречке была опубликована в The Sun 1 апреля. Однако данная версия не отличается от других обвинений в адрес Москвы, где, в частности, фигурировали отравленный чемодан и столик в пиццерии.

«Столик из пиццерии, дверь и чемодан»

Абсурдные теории британских источников, которые разлетаются по западным СМИ, раскритиковали и эксперты.

«Если последовательно рассматривать цепочку доказательств эпизода со Скрипалём, который в британских СМИ называется химической атакой под Солсбери, то там в обвиняемых уже целая преступная группа. В неё входит столик из пиццерии, дверь из дома Скрипалей, чемодан Юлии Скрипаль, а теперь гречневая крупа», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

При этом он подчеркнул, что гречка не является дефицитным продуктом в самой Великобритании. Поэтому Сергей Скрипаль, если уж ему так захотелось этой каши, мог бы её легко приобрести сам. Она доступна в русских и польских магазинах.

«Сама тема про гречку, купленную неустановленной женщиной, потому что Скрипаль не мог жить без гречки, выглядит надуманной. Мы наблюдаем продолжение построения не очень убедительного мифа, который как-то должен придать хоть небольшие оттенки действительности происходящему, потому что остальные данные либо отсутствуют, либо засекречены», — сказал Асафов.

Политолог также добавил, что попытка Лондона оперировать выдуманными аргументами более чем печальна.

«Все вот эти истории про отравленную гречку, потом шапку-ушанку, которая должна появиться в деле вместе с балалайкой и другими атрибутами, которые однозначно можно маркировать как русский след, — это всё печально. Поводом для международного обвинения и последующих дипломатических и политических действий служит абсолютно надуманная история. Удручает, что международная политика перешла в область бульварных выдумок», — резюмировал он.

Политическое шоу и «детские картинки»

Между тем в Москве все заявления Лондона о «российском следе» в деле Скрипаля называют безосновательными. Более того, нежелание британских властей предоставлять РФ хоть какую-то информацию о расследовании выглядит крайне подозрительно. Об этом, в частности, сказал глава МИД Сергей Лавров.

«Вопросов много, и неспособность наших британских коллег на них ответить будет означать только одно — что это всё выдумка, а говоря конкретнее, грубейшая провокация», — отметил министр, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Лавров также прокомментировал утверждения, фигурирующие в американских СМИ, что атака на Скрипалей была настолько изощрённой, что санкционировать её могли только в Кремле.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

globallookpress.com

© MFA Russia Press Service/Global Look Press

«Если я правильно понимаю, изощрённые атаки приводят к смертельному исходу мгновенно. Тем более если речь идёт о боевом отравляющем веществе, химический состав которого был описан голословно британскими коллегами без возможности для нас или кого бы то ни было ещё удостовериться в том, что же это за вещество. И опять вот эти слова: «весьма вероятно», «это сделала Россия» — потому что нет другого заслуживающего доверия объяснения», — добавил Лавров.

Возмутительность выдвигаемых Лондоном обвинений ранее подчеркнула и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, британские заявления направлены лишь на дестабилизацию обстановки в мире.

При этом стоит отметить, что нынешняя версия с гречкой не первая, ставшая достоянием общественности, но абсолютно не доказанная. Ранее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники в британских спецслужбах, что вещество А-234 могло быть в форме порошка, который подсыпали в машину Скрипалю через вентиляционную систему.

«Автомобильную» теорию высказывала и газета Daily Mail. Её собеседник из правительства говорил, что веществом была обработана ручка BMW экс-сотрудника ГРУ.

Ещё одну версию выдвигал источник The Telegraph в британской разведке. По его данным, нервно-паралитический агент Юлии был подсунут в багаж. Яд якобы содержался в вещах девушки, а занесли его ей некие люди, которые могли проникнуть в квартиру Скрипаль.

Венцом стала презентация от британских властей, которую показывали представителям иностранных посольств на брифинге в дипмиссии Великобритании в Москве 22 марта. Шесть слайдов попали в распоряжение газеты «Коммерсантъ», которая их и обнародовала.

«Это провал (премьер-министра Великобритании. — RT) Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства за химическую атаку», — прокомментировала этот доклад Мария Захарова.

Более резко высказался в своём Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Боевое химическое ОВ (отравляющее вещество. — RT) — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов», — написал он.