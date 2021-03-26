Греческий премьер на американском авианосце и медаль для Мишустина

Россия и США во внешней политике Греции

Золотую медаль достоинства вручил мэр греческой столицы Костас Бакояннис главе правительства России Михаилу Мишустину, побывавшему в Элладе на праздновании 200-летия греческой революции. «Греки не забывают решающий вклад России в обретение Грецией свободы и независимости и завершение ее государственности», – отметил Бакояннис, вручая Мишустину медаль.

Однако это только с одной стороны. А с другой стороны, в тот же день в честь, так сказать, вклада России в освобождение Греции от турецкого ига премьер-министр Кириакос Мицотакис посетил авианосец ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» на базе Суда на Крите. Американцы, конечно, никакого отношения к освобождению Греции от турок не имеют, но, вручая медаль российскому премьеру, надо было засвидетельствовать свою преданность Вашингтону.

При этом «Дуайт Д. Эйзенхауэр», где побывал греческий премьер, возглавляет военно-морскую группировку США, которая провела недавно «успешные учения с турецкими ВМС», в ходе которых турок заверили «в мире, дружбе и важной роли в совместной оборонной деятельности против России в Чёрном и Средиземном морях».

«Когда мы празднуем 200-летие начала греческой революции, – заявил, выступая на борту американского авианосца Мицотакис, – мы думаем о связях, которые объединяют нас с Соединенными Штатами... Военное сотрудничество между США и Грецией находится на чрезвычайно высоком уровне». Мицотакис посетил даже ангар, где хранится вертолет MH-60R Romeo, подчеркнув, что Греция уже подписала контракт на приобретение четырех таких вертолетов сейчас и еще трёх в последующем.

Прибывший по приглашению греческой стороны на празднование 200-летия независимости российский фрегат «Адмирал Касатонов» греческий премьер посещать не стал. Зато российскому премьеру, выступая после переговоров с ним, глава греческого правительства сообщил о желании Греции развивать экономическое сотрудничество и обеспечить в Элладу поток российских туристов.

На приёме в честь прибывших на празднование гостей из России, Франции и Великобритании – трех стран, которые внесли вклад в борьбу Эллады за независимость, президент Греции Катерина Сакелларопулу тоже не стала говорить о вкладе России (решающем вкладе!) в освобождение Эллады. Госпожа президент ограничилась словами о том, что 200 лет назад «сформировалась филантропическая совесть», ознаменовавшая освобождение Греции как «крупного геополитического и государственного события».

Хотя грекам известно, что вовсе не «филантропическая совесть» способствовала освобождению Греции, а сила русского оружия. К освобождению греческого народа привели победы русских в войнах с Турцией, включая сокрушительный разгром турецко-египетской эскадры в битве при Наварине.

Сегодня, адресуя российской стороне слова о «филантропической совести», греческое правительство продолжает укреплять бессрочное военное сотрудничество с Соединёнными Штатами, открывая на территории Греции новые американские военные базы.

А что достаётся от греков русским – не в смысле слов, произносимых на дипломатических приёмах и фиксируемых в официальных поздравлениях? Была высылка из Греции российских дипломатов; была провокация в отношении российского торгового судна «Адлер» в рамках операции НАТО «Ирини», когда греческий спецназ, высадившийся с вертолёта, досмотрел груз и допросил членов российской команды; остаётся воспоминание о том, что 200 лет назад Россия помогла Греции освободиться от турецкого гнёта; есть Золотая медаль достоинства от мэра города Афины российскому премьер-министру Михаилу Мишустину… Греция – государство-член НАТО. Этим и определяются её отношения с одной стороной – Соединёнными Штатами и с другой стороной – Россией. Ну а поскольку 2021 год объявлен Годом истории Россия – Греция, будут ещё круглые столы, конференции, выставки, торжественные речи…