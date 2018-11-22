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Греческих полицейских решили обучить «неправильным» названиям стран

22 ноября 2018, 08:24  •  87 • В мире
Полиция Греции получила ежедневники, в которых самые болезненные названия для страны указаны неправильно. Так, Македония, переименования которой в Греции с трудом добились, указана с таким же названием, как одноименная греческая провинция. Более того, в еженедельниках появился Северный Кипр, существование которого Греция не признает.
Курьезный случай произошел в греческой полиции. Напечатанные для правоохранительных органов ежедневники оказались «идеологически неправильными». Неожиданно выяснилось, что ряд стран, чьи названия или даже целые территории Греция категорически не признает, оказались напечатаны в еженедельнике.
Так, например, югославская Республика Македония в нем обозначена как просто Македония. Это при том, что Греция с трудом добилась переименования этой страны именно из-за одинакового названия со своей исторической областью.
В ежедневнике также оказалась оккупированная Турцией северная часть Кипра, которую Греция, конечно, не признает. Естественно, все ежедневники были моментально изъяты из обращения. А полиция проводит расследование.
«Руководством греческой полиции было приказано провести административное расследование по установлению ответственных, поскольку было установлено, что в календаре 2019 года полиции, напечатанном частной компанией, на одной из карт были с ошибками напечатаны названия наших соседних стран. Все календари, которые были переданы в полицейские службы, немедленно отзываются», - отмечается в сообщении, его приводит «РИА Новости».

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