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Гребите молча
14 января 2020, 20:24 • 134 • Карикатуры
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что после распада СССР эстонцы рассчитывали, что Россия станет свободным и демократическим государством, но, по мнению Таллина, "все сложилось не так".
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