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Гражданство России хотят сделать более доступным для украинцев, белорусов, казахов и молдаван
22 февраля 2020, 21:09 • 61 • Политика
В России могут упростить процедуру получения гражданства для жителей четырёх стран - Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Для них планируют отменить требование о "материальном положении" и проживании на территории России не менее 5 лет.
В России планируют упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Такой информацией поделился глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Он рассказал, что новый законопроект предполагает отмену для украинцев, белорусов, казахов и молдаван требования о постоянном пребывании в России не менее 5 лет для получения гражданства России. Также предлагается упразднить необходимость "доказывать материальное положение", сообщил парламентарий.
Политик добавил, что планируется внести изменения и в норму, предполагающую необходимость прожить в браке с гражданином России не менее трёх лет для получения гражданства. Срок проживания в браке хотят сократить до одного года.
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