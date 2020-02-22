Гражданство России хотят сделать более доступным для украинцев, белорусов, казахов и молдаван

В России планируют упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Такой информацией поделился глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Он рассказал, что новый законопроект предполагает отмену для украинцев, белорусов, казахов и молдаван требования о постоянном пребывании в России не менее 5 лет для получения гражданства России. Также предлагается упразднить необходимость "доказывать материальное положение", сообщил парламентарий.

"Это коснётся четырёх стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - цитирует "Интерфакс" слова Калашникова.

Политик добавил, что планируется внести изменения и в норму, предполагающую необходимость прожить в браке с гражданином России не менее трёх лет для получения гражданства. Срок проживания в браке хотят сократить до одного года.