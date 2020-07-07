Гражданство - только российское! Правительство поддержало два запрета для послов РФ

По данным "РИА Новости", комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который запрещает российским послам иметь двойное гражданство, а также вид на жительство (ВНЖ) в других странах.

Уточняется, что предложенные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. Согласно документу, "устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определённых должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в сообщении.