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Гражданство - только российское! Правительство поддержало два запрета для послов РФ
07 июля 2020, 14:00 • 67 • Политика
Правительство Российской Федерации поддержало два запрета для послов РФ. Гражданство - только российское!
По данным "РИА Новости", комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который запрещает российским послам иметь двойное гражданство, а также вид на жительство (ВНЖ) в других странах.
Уточняется, что предложенные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. Согласно документу, "устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определённых должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в сообщении.
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