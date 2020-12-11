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Гражданской войне быть? Восемнадцать республиканских штатов требуют отменить итоги выборов

11 декабря 2020, 03:35  •  101 • Политика
Не менее восемнадцати американских штатов, где правят республиканцы, требуют отменить итоги президентских выборов из-за массовых нарушений. Гражданской войне в Америке быть?
Иск о пересмотре итогов выборов подал прокурор Техаса Кен Пэкстон. Документ поддержали ещё 17 штатов, включая Миссури, Алабаму, Арканзас, Флориду, Индиану и Юту.
Пэкстон в своём иске пытается оспорить легитимность выборов в четырёх колеблющихся штатах, которые и определили победу Джо Байдена - Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. Он отметил, что избирательные комиссии в этих штатах либо не выполняли региональные законы, либо в спешке их переписали, чтобы обеспечить победу кандидату от демократов.
В частности, истец указывает на то, что избиркомы неправильно обрабатывали голоса, поступающие по почте. Отметим, что инициатива организовать голосование по почте изначально принадлежала именно демократам. Предлогом для подобной "дистанционки" стала эпидемия коронавируса. Республиканцы же утверждали, что это может быть использовано для фальсификаций, поскольку голосование по почте по определению непрозрачное.
В итоге после выборов команда Дональда Трампа действительно заявила о массовых фальсификациях со стороны демократов. Несмотря на это, суды пока отклоняют иски от штаба президента.
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