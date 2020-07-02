Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / Политика

Гражданский толк: россияне поддержали изменение Конституции

02 июля 2020, 04:00  •  69 • Политика
Старт политической реформы и изменение формата голосования на выборах — такие процессы начнутся в России после официального объявления итогов общероссийского голосования за поправки в Конституцию. Так считают опрошенные «Известиями» политологи. По предварительным данным, к 23 часам 1 июля за внесение изменений в Основной закон выступили 77,02% россиян, против — 22,15%. Граждане поддержали социальный курс государства, задача которого теперь — его реализовать, считают эксперты. Явка на голосовании оказалась рекордно высокой, но неравномерной, и поэтому политологи предлагают последить за дальнейшей судьбой губернаторов тех регионов, где обеспечить ее не удалось.

Оправданные технологии

Голосование за внесение 206 поправок в Конституцию поставило рекорд по минимальному количеству нарушений, а также по явке, которая составила 64,99% (на онлайн-голосовании, которое проходило в Москве и Нижегородской области, этот показатель достиг 93,02%). К слову, явка на последних федеральных выборах в Госдуму в 2016 году составила всего 47,88%.
Это связано с тем, что поправки, хотя и были предложены Владимиром Путиным, в итоге стали «конституционным народным творчеством», считает сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева.
— Немалая часть из них предложена гражданами — это доказывает деятельность нашей рабочей группы. Поэтому люди активно шли голосовать за то, что они сами предложили, — сказала она.
И для этого, отметила Талия Хабриева, были созданы все условия, в том числе использованы новые форматы голосования, которые в дальнейшем могут быть востребованы на российских выборах.
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
— Онлайн-голосование — и это подтвердили международные эксперты, которые присутствовали у нас на избирательных участках, — наше будущее. Сегодня у нас есть уверенность, что это легитимная процедура, которая никак не может быть искажена. Кроме того, у нее (в отличие, например, от голосования по почте) есть ряд преимуществ. Это и безопасность, и прозрачность. Думаю, это действительно будет использовано, — уверена она.
По ее словам, довольно развитой практикой за рубежом является и многодневное голосование. Россия, применив ее сейчас, показала, что власти важна безопасность граждан, а не только результаты.
— Думаю, такое уважительное отношение к населению надо распространить и на другие избирательные циклы, когда используется процедура голосования, — отметила Талия Хабриева.
На эффективность использования новых избирательных технологий обратили внимание и в парламентских партиях, где допускают их более широкое использование уже в этом году. Например, в «Единой России» считают, что онлайн-голосование может пройти в сентябре в тех субъектах, где партия в мае из-за пандемии COVID-19 провела свои праймериз в онлайн-формате.
— Наше решение было связано прежде всего с необходимостью обеспечить безопасность людей, — рассказал «Известиям» замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. — Динамика регистрации избирателей для участия в нашем голосовании и итоговая явка продемонстрировали, что голосование в течение нескольких дней удобно людям. Данные явки на голосовании по поправкам в Конституцию это подтверждают.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
По его словам, в новом формате люди сами решают, в какой день они пойдут на участок, ориентируются на свой график работы и личные планы. Возможность такого выбора привлекает к участию в голосовании большее количество избирателей.
— Мы считаем уместным применять подобную практику при проведении разного уровня выборов. Это серьезно расширяет возможности для реализации избирательных прав граждан, — отметил единоросс.
К слову, о вероятности голосования на губернаторских выборах в течение нескольких дней — при сохранении угрозы коронавируса — уже заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Первой рассмотреть возможность голосования в течение нескольких дней предложила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, напомнил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. При этом парламентарий обратил внимание, что глава СФ — сенатор, а это значит, что в выборах она не участвует, а назначается губернатором.
— Поэтому сначала должны быть проведены консультации с политическими партиями, которые являются основными игроками на избирательном поле. Только они вместе с избирателями могут сказать, насколько сегодняшний эксперимент успешен и вызывает доверие, — заявил «Известиям» депутат.
По его словам, мощную поддержку голосованию обеспечил президент, когда обращался к россиянам. Поэтому итоги волеизъявления граждан отчасти предсказуемы. Но на выборах в региональные парламенты, губернаторов, муниципальных образований — совершенно другая ситуация и более острая конкуренция между кандидатами. Вместе с тем либерал-демократ позитивно отозвался о расширении практики онлайн-голосования.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Легитимным и безопасным голосование за поправки в Конституцию назвали в «Справедливой России». Однако в партии считают, что формы голосования должны остаться традиционными.
— Все-таки голосование за поправки в Конституцию проходило в условиях COVID-19. Поэтому были приняты экстраординарные меры безопасности. Но, на мой взгляд, распространение голосования в течение нескольких дней на выборы депутатов различных уровней власти вряд ли возможно. Также мы скептически относимся к расширению онлайн-голосования. Все-таки уровень доверия к нему довольно низок, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
В КПРФ также заявили, что не приемлют новых способов голосования. Как пояснил «Известиям» зампред ЦК партии Владимир Кашин, на выборах обязательно должны работать видеокамеры, присутствовать живые наблюдатели, а также стоять кабины для голосования. Иначе, по его мнению, добиться честного контроля за подсчетом голосов невозможно.

Не ломать то, что работает

Подведение итогов голосования запустит в России политическую реформу. У Госдумы появятся полномочия по назначению правительства, а также будет принят закон о Госсовете, который значительно усилит этот орган власти. Однако это вряд ли повлияет на изменение политического расклада сил в стране. На это в разговоре с «Известиями» обратили внимание эксперты.
— Не думаю, что возникнут какие-то сложности в связи с перераспределением полномочий федеральной власти. Но, безусловно, нагрузка на парламент возрастет, так как потребуется принять целый ряд законов по внесению социальных поправок. Также она возрастет и для правительства, которому надо будет реализовать ожидания людей. Ведь для этого нужен будет экономический рост, — заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
По его словам, в России уже выстроена система сдержек и противовесов, поэтому в данном случае будет более важна консолидация элит.
— Любая серьезная кадровая ротация создает турбулентность, риски и угрозы. При желании можно и Госдуму распустить, и правительство поменять. Но зачем ломать то, что работает? — отметил эксперт.
Вместе с тем политтехнолог допускает, что многодневное голосование в дальнейшем будет распространено на российские выборы, так как этот формат оказался очень удобным и для власти, и для населения. Хотя вопросы к тому, как шло наблюдение, всё же есть.
Высокий положительный результат голосования был предопределен, отметил глава Института избирательных технологий Евгений Сучков. По его мнению, власть провела эффективную и качественную кампанию, фактически предложив населению проголосовать за социальный курс государства. А вот оппозиция, по мнению эксперта, не смогла предложить чего-то внятного и заметного.
— Не думаю, что политическая реформа, заложенная поправками, изменит сложившуюся вертикаль власти. Это будут больше аппаратные решения, — заявил «Известиям» эксперт.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает, что власть ждут большие изменения, которые начнутся уже после приятия закона о Госсовете.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Градус политической дискуссии серьезно повысится. Нас ждет очень насыщенная повестка, в которой потребуется слаженная работа Госдумы и Совета Федерации, — полагает он.
Политолог также обратил внимание, что в отношении губернаторов, которые не смогли обеспечить в своих регионах высокую явку, могут быть сделаны определенные выводы.
— Неприятным сюрпризом для Кремля стали некоторые регионы. Например, очень низкая явка в Новгородской области (ниже, чем ожидалась в сибирских регионах), а также на Камчатке. Думаю, это всё будет проанализировано, — отметил эксперт.
К слову, на Камчатке, где к 20:00 мск все бюллетени были уже подсчитаны, оказался и один самых низких уровней поддержки поправок: 61,76% — за, 37,16% — против. В Якутии после подсчета всех бюллетеней результат оказался еще ниже: за — 58,34%, против — 40,65%. Также, по сравнению с другими субъектами, невысок он и в Магаданской области: 62,03% — за, 36,62% — против. Для сравнения, в Кемеровской области поддержать изменения Конституции решили 95,91% граждан, а против всего 3,8%. Что касается итогов голосования в столицах, по данным на 23:45, в Москве за проголосовали 63,14%, против — 36,55%, а в Санкт-Петербурге — 79,87% за и 19,57%
против.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 23:00
Предупреждали, чтобы забыл, но… Зеленскому напомнили о "пророчестве" про Крым
01 июля 2020, 23:00
Ыыху поддел Френкеля: "Нельзя с такими тонкими руками выходить на борьбу с режимом"
01 июля 2020, 23:00
Пенсионерам придётся ждать нового повышения ещё месяц
02 июля 2020, 01:00
Россия возвращается в G7? Глава Госдепа сделал тонкий намёк
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2020, 00:25
Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что мно...
02 июля 2020, 00:25
Павел Крашенинников - о первых итогах голосования: Теперь у нас есть чёткие правила ...
02 июля 2020, 00:32
Зеленский уже забыл про Порошенко, есть новая цель
02 июля 2020, 00:25
Вячеслав Никонов: Мы вносим изменения в Конституцию, не затрагивая ее фундаментальных...
02 июля 2020, 00:55
«Сумма претензий»: что может стоять за планом Трампа вывести часть войск США из Герма...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2020, 16:00
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
30 июня 2020, 06:00
1 сентября 2020 года. Дистанционное образование как норма жизни
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
25 июня 2020, 23:32
Ты врешь, мразь
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
30 июня 2020, 15:00
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.