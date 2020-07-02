Гражданский толк: россияне поддержали изменение Конституции

Старт политической реформы и изменение формата голосования на выборах — такие процессы начнутся в России после официального объявления итогов общероссийского голосования за поправки в Конституцию. Так считают опрошенные «Известиями» политологи. По предварительным данным, к 23 часам 1 июля за внесение изменений в Основной закон выступили 77,02% россиян, против — 22,15%. Граждане поддержали социальный курс государства, задача которого теперь — его реализовать, считают эксперты. Явка на голосовании оказалась рекордно высокой, но неравномерной, и поэтому политологи предлагают последить за дальнейшей судьбой губернаторов тех регионов, где обеспечить ее не удалось.

Оправданные технологии

Голосование за внесение 206 поправок в Конституцию поставило рекорд по минимальному количеству нарушений, а также по явке, которая составила 64,99% (на онлайн-голосовании, которое проходило в Москве и Нижегородской области, этот показатель достиг 93,02%). К слову, явка на последних федеральных выборах в Госдуму в 2016 году составила всего 47,88%.

Это связано с тем, что поправки, хотя и были предложены Владимиром Путиным, в итоге стали «конституционным народным творчеством», считает сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева.

— Немалая часть из них предложена гражданами — это доказывает деятельность нашей рабочей группы. Поэтому люди активно шли голосовать за то, что они сами предложили, — сказала она.

И для этого, отметила Талия Хабриева, были созданы все условия, в том числе использованы новые форматы голосования, которые в дальнейшем могут быть востребованы на российских выборах.

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Онлайн-голосование — и это подтвердили международные эксперты, которые присутствовали у нас на избирательных участках, — наше будущее. Сегодня у нас есть уверенность, что это легитимная процедура, которая никак не может быть искажена. Кроме того, у нее (в отличие, например, от голосования по почте) есть ряд преимуществ. Это и безопасность, и прозрачность. Думаю, это действительно будет использовано, — уверена она.

По ее словам, довольно развитой практикой за рубежом является и многодневное голосование. Россия, применив ее сейчас, показала, что власти важна безопасность граждан, а не только результаты.

— Думаю, такое уважительное отношение к населению надо распространить и на другие избирательные циклы, когда используется процедура голосования, — отметила Талия Хабриева.

На эффективность использования новых избирательных технологий обратили внимание и в парламентских партиях, где допускают их более широкое использование уже в этом году. Например, в «Единой России» считают, что онлайн-голосование может пройти в сентябре в тех субъектах, где партия в мае из-за пандемии COVID-19 провела свои праймериз в онлайн-формате.

— Наше решение было связано прежде всего с необходимостью обеспечить безопасность людей, — рассказал «Известиям» замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. — Динамика регистрации избирателей для участия в нашем голосовании и итоговая явка продемонстрировали, что голосование в течение нескольких дней удобно людям. Данные явки на голосовании по поправкам в Конституцию это подтверждают.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

По его словам, в новом формате люди сами решают, в какой день они пойдут на участок, ориентируются на свой график работы и личные планы. Возможность такого выбора привлекает к участию в голосовании большее количество избирателей.

— Мы считаем уместным применять подобную практику при проведении разного уровня выборов. Это серьезно расширяет возможности для реализации избирательных прав граждан, — отметил единоросс.

К слову, о вероятности голосования на губернаторских выборах в течение нескольких дней — при сохранении угрозы коронавируса — уже заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Первой рассмотреть возможность голосования в течение нескольких дней предложила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, напомнил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. При этом парламентарий обратил внимание, что глава СФ — сенатор, а это значит, что в выборах она не участвует, а назначается губернатором.

— Поэтому сначала должны быть проведены консультации с политическими партиями, которые являются основными игроками на избирательном поле. Только они вместе с избирателями могут сказать, насколько сегодняшний эксперимент успешен и вызывает доверие, — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, мощную поддержку голосованию обеспечил президент, когда обращался к россиянам. Поэтому итоги волеизъявления граждан отчасти предсказуемы. Но на выборах в региональные парламенты, губернаторов, муниципальных образований — совершенно другая ситуация и более острая конкуренция между кандидатами. Вместе с тем либерал-демократ позитивно отозвался о расширении практики онлайн-голосования.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Легитимным и безопасным голосование за поправки в Конституцию назвали в «Справедливой России». Однако в партии считают, что формы голосования должны остаться традиционными.

— Все-таки голосование за поправки в Конституцию проходило в условиях COVID-19. Поэтому были приняты экстраординарные меры безопасности. Но, на мой взгляд, распространение голосования в течение нескольких дней на выборы депутатов различных уровней власти вряд ли возможно. Также мы скептически относимся к расширению онлайн-голосования. Все-таки уровень доверия к нему довольно низок, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

В КПРФ также заявили, что не приемлют новых способов голосования. Как пояснил «Известиям» зампред ЦК партии Владимир Кашин, на выборах обязательно должны работать видеокамеры, присутствовать живые наблюдатели, а также стоять кабины для голосования. Иначе, по его мнению, добиться честного контроля за подсчетом голосов невозможно.

Не ломать то, что работает

Подведение итогов голосования запустит в России политическую реформу. У Госдумы появятся полномочия по назначению правительства, а также будет принят закон о Госсовете, который значительно усилит этот орган власти. Однако это вряд ли повлияет на изменение политического расклада сил в стране. На это в разговоре с «Известиями» обратили внимание эксперты.

— Не думаю, что возникнут какие-то сложности в связи с перераспределением полномочий федеральной власти. Но, безусловно, нагрузка на парламент возрастет, так как потребуется принять целый ряд законов по внесению социальных поправок. Также она возрастет и для правительства, которому надо будет реализовать ожидания людей. Ведь для этого нужен будет экономический рост, — заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его словам, в России уже выстроена система сдержек и противовесов, поэтому в данном случае будет более важна консолидация элит.

— Любая серьезная кадровая ротация создает турбулентность, риски и угрозы. При желании можно и Госдуму распустить, и правительство поменять. Но зачем ломать то, что работает? — отметил эксперт.

Вместе с тем политтехнолог допускает, что многодневное голосование в дальнейшем будет распространено на российские выборы, так как этот формат оказался очень удобным и для власти, и для населения. Хотя вопросы к тому, как шло наблюдение, всё же есть.

Высокий положительный результат голосования был предопределен, отметил глава Института избирательных технологий Евгений Сучков. По его мнению, власть провела эффективную и качественную кампанию, фактически предложив населению проголосовать за социальный курс государства. А вот оппозиция, по мнению эксперта, не смогла предложить чего-то внятного и заметного.

— Не думаю, что политическая реформа, заложенная поправками, изменит сложившуюся вертикаль власти. Это будут больше аппаратные решения, — заявил «Известиям» эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает, что власть ждут большие изменения, которые начнутся уже после приятия закона о Госсовете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Градус политической дискуссии серьезно повысится. Нас ждет очень насыщенная повестка, в которой потребуется слаженная работа Госдумы и Совета Федерации, — полагает он.

Политолог также обратил внимание, что в отношении губернаторов, которые не смогли обеспечить в своих регионах высокую явку, могут быть сделаны определенные выводы.

— Неприятным сюрпризом для Кремля стали некоторые регионы. Например, очень низкая явка в Новгородской области (ниже, чем ожидалась в сибирских регионах), а также на Камчатке. Думаю, это всё будет проанализировано, — отметил эксперт.

К слову, на Камчатке, где к 20:00 мск все бюллетени были уже подсчитаны, оказался и один самых низких уровней поддержки поправок: 61,76% — за, 37,16% — против. В Якутии после подсчета всех бюллетеней результат оказался еще ниже: за — 58,34%, против — 40,65%. Также, по сравнению с другими субъектами, невысок он и в Магаданской области: 62,03% — за, 36,62% — против. Для сравнения, в Кемеровской области поддержать изменения Конституции решили 95,91% граждан, а против всего 3,8%. Что касается итогов голосования в столицах, по данным на 23:45, в Москве за проголосовали 63,14%, против — 36,55%, а в Санкт-Петербурге — 79,87% за и 19,57%

против.