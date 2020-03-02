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Гражданский привкус

02 марта 2020, 06:39  •  20 • Аналитика
Конфликты в Ливии и Сирии наглядно показывают, что в случае полномасштабного конфликта между армиями, одна из которых обладает различными БПЛА и активно их использует, проигравшей окажется сторона, у которой нет средств противодействия беспилотной авиации.
Сюжет: Оружие, Армия
Одним из таких средств может считаться истребительная авиация. Однако современные истребители — дорогая «игрушка», и далеко не все могут их себе позволить. Стоимость одной ракеты воздух-воздух сравнима с ценой самого БПЛА. Похожая проблема преследует и наземные системы ПВО. Ствольные системы ПВО до ударных БПЛА банально не могут дострелить до высоко летающих беспилотников.
Выходом из ситуации может стать использование средств радиоэлектронной борьбы. Такие комплексы тоже стоят недешево, однако в борьбе с БПЛА окажутся эффективнее классических ПВО.
Но что может предоставить белорусская оборонка? В нашем предыдущем материале мы уже отмечали слабость современного военно-промышленного комплекса Республики Беларусь. Оружие производства белорусского ВПК далеко не всегда может вообще считаться белорусским, а эффективность боевых машин вызывает вопросы. И похожая ситуация в области производства средств РЭБ.
«Гроза-С»
Самоходный комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для защиты объектов от БПЛА, существует в нескольких моделях. В существующем виде комплекс «Гроза-С» базируется на шасси Ford Transit. То есть по сути — обычной газели. Проходимостью Ford Transit не блещет, как и другими характеристиками. Радиоэлектронная составляющая в настоящем бою не испытывалась, и сейчас машина по сути является «темной лошадкой»
«Гроза-Р»
«Ручная» система, так называемая «дронобойка», носит название «Гроза-Р» и на первый взгляд выглядит перспективней, чем «машинная» версия. «Гроза-Р» - индивидуальное оружие, главной задачей создателей которого было максимальное сокращение габаритов всех систем, в том числе ценой некоторого ухудшения характеристик в сравнении с полноценным самоходным комплексом РЭБ. Поставленные задачи были успешно решены при помощи нескольких оригинальных идей.
Самой оригинальной идеей стало использование страйкбольного оружия, а по сути — игрушки. Страйкбольная автоматическая винтовка Cyma CM0011 китайского производства стала корпусом. Для установки антенных устройств, сошки и прицела предлагается использовать штатные планки Пикатинни, изначально имеющиеся на базовом изделии, то есть, пластиковые.
Защиты нет
Фактически, белорусский производитель не может обеспечить комплексами защиты ни армию Белоруссии, ни иностранных заказчиков. Игрушечная винтовка и газель с электроникой, это все, что останется для использования белорусской армии.

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