Гражданский потенциал: как будет развиваться российская оборонка

Российский оборонно-промышленный комплекс производит уникальные образцы вооружения, которые опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях — и вовсе их не имеют. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК), прошедшем 18 сентября в режиме видеоконференции. При этом, как отметил глава государства, для устойчивого развития ОПК необходимо увеличивать долю гражданской продукции, в первую очередь высокотехнологичной. К 2025 году она должна достичь 30%, а к 2030-му — уже 50%. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, это позволит обеспечить технологический суверенитет и ускорить экономическое развитие страны.

Достойное поколение

Заседание ВПК прошло накануне профессионального праздника — Дня оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября. В связи с этим Владимир Путин в прямом эфире поздравил не только действующих работников оборонно-промышленного комплекса, но и передал слова благодарности ветеранам, которые создавали вооружение и технику, ставшую воплощением силы нашей армии и флота. При этом глава государства высоко оценил военный потенциал современной России.

— Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно, — подчеркнул он.

Открытая часть мероприятия не ограничилась одними поздравлениями. Президент, в частности, указал на необходимость и впредь укреплять кадровый потенциал ОПК. По его словам, важно готовить руководителей нового поколения, которым предстоит решать масштабные и нестандартные задачи. Речь идет об эффективном и своевременном выполнении гособоронзаказа, ускоренном внедрении в серийное производство научно-технических достижений, разработке перспективных образцов вооружений и техники. Россия нуждается в сотнях специалистов такого рода, уточнил российский лидер.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Оборонно-промышленный комплекс — важный сектор мировой экономики, в котором мы сегодня видим сильную конкурентную борьбу за специалистов. Поэтому крайне важно бороться с таким явлением, как Brain drain, когда наши талантливые молодые ученые мигрируют за границу, — заявила «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Новые возможности

Не менее важная тема, которая обсуждалась в пятницу, связана с диверсификацией производства на предприятиях ОПК. По словам президента, это необходимо для устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса на долгосрочную перспективу, когда будет пройден пик программ перевооружения армии и флота. В целом доля гражданской продукции в общем объеме производства ОПК постоянно увеличивается. Если в 2018-м она составляла 20,9%, то в 2019-м — уже 24,1%, отметил Владимир Путин. В ряде сегментов ОПК эти показатели еще выше, добавил он.

— По-моему, в авиастроении уже свыше 31%, даже в области боеприпасов — и то 26% уже гражданской продукции. Хорошие показатели, но еще очень многое нужно сделать, — считает президент.

По его словам, увеличение выпуска качественной высокотехнологичной гражданской продукции в перспективе позволит оборонным организациям иметь дополнительные доходы, создать современные рабочие места и получить важные технологии двойного назначения. К 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства ОПК должна достичь 30%, а к 2030-му — 50%, напомнил российский лидер.

Достижение поставленных задач необходимо с точки зрения дальнейшего укрепления позиции России на международной арене, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В частности, развитие гражданского сегмента ОПК важно для обеспечения технологического суверенитета и экономического развития страны в целом.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Оборонка — это локомотив промышленности и инноваций. Гражданская продукция должна соответствовать современным требованиям и быть конкурентоспособной. Кроме того, переход на нее покажет миру, что Россия ни к чему не готовится, а лишь обеспечивает свою безопасность и не собирается ни на кого нападать , — заявил «Известиям» сенатор.

По словам парламентария, российская армия успешно проходит этап модернизации, а уровень оснащенности новыми образцами военной техники в вооруженных силах РФ доведен до 70-90% в зависимости от вида и рода войск. Это позволяет организациям ОПК уделять больше внимания гражданской продукции.

Владимир Путин на заседании выразил уверенность, что предприятиям ОПК следует шире использовать возможности, которые предоставляет реализация национальных проектов и федеральных программ. При этом отечественная гражданская и оборонная промышленность уже обеспечивают больше половины предусмотренных в нацпроектах потребностей в машинах и оборудовании, сказал он.

— На 1 сентября текущего года общий объем закупок товаров, работ, услуг составил 2,1 трлн рублей, из них отечественной продукции приобретено на 1,1 трлн, это 51%. Хотя хочу отметить: высокотехнологичного оборудования отечественного производства, по-моему, если мне память не изменяет, 29% пока только, — пояснил он.