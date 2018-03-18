«Гражданский долг». Команда СКА проголосовала в полном составе

График у армейцев очень насыщенный: в эти дни армейцы с Невы активно готовятся к очередному матчу с «Локомотивом» в рамках плей-офф КХЛ. Но, несмотря на это, они нашли время, чтобы поучаствовать в выборах президента России.

Вице-президент клуба Роман Ротенберг. ФОТО: ХК СКА

Сегодня утром клубный автобус подъехал к лицею №572 в Невском районе Петербурга. Почему спортсмены голосовали здесь? Все просто: этот УИК находится на улице Латышских стрелков, а это совсем рядом с Ледовым дворцом. Армейцы заехали на избирательный участок как раз перед утренней тренировкой.

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Проголосовать решили фактически все игроки СКА (по понятным причинам не считая легионеров) и топ-менеджмент команды. Вместе с хоккеистами в лицей приехали генеральный директор клуба Андрей Точицкий и вице-президент Роман Ротенберг.

Настроение у спортсменов было хорошее. Как и у фанатов, которых была... целая школа. Хоккеисты провели на УИКе даже чуть больше времени, чем планировали. Отбоя от желающих сделать селфи с армейцами просто не было!

Форвард Павел Дацюк. ФОТО: ХК СКА

- Ничего необычного. Просто команда СКА приехала к нам в школу голосовать за будущего президента России, - написала в соцсетях одна из учениц и выложила фотографию, на которой армейцы стоят в очереди к избирательной урне.

Родителям школьников тоже повезло.

- Муж сфотографировался с нашими олимпийскими чемпионами - Ковальчуком и Дацюком. Вот что такое настоящее счастье! - подписала снимок петербурженка Анна.

Наги хоккеисты просто не могли не отдать свой гражданский долг! ФОТО: ХК СКА

В клубе такое «стихийное голосование» объяснили весьма лаконично: игроки просто не могли не отдать свой гражданский долг! А лидер команды Илья Ковальчук призвал не сидеть на диване, пока кто-то «за тебя делает твой выбор».