Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Возвращаются домой героями»: сборная России заняла второе место в общекомандном...
Патриарх проголосовал на участке в Одинцово
На выборы - как на праздник! Крымчане идут голосовать в галстуках-бабочках
Никита Белых и Алексей Улюкаев проголосовали на выборах президента
Главная / В России

«Гражданский долг». Команда СКА проголосовала в полном составе

18 марта 2018, 18:09  •  48 • В России

График у армейцев очень насыщенный: в эти дни армейцы с Невы активно готовятся к очередному матчу с «Локомотивом» в рамках плей-офф КХЛ. Но, несмотря на это, они нашли время, чтобы поучаствовать в выборах президента России.

Вице-президент клуба Роман Ротенберг. ФОТО: ХК СКА

Сегодня утром клубный автобус подъехал к лицею №572 в Невском районе Петербурга. Почему спортсмены голосовали здесь? Все просто: этот УИК находится на улице Латышских стрелков, а это совсем рядом с Ледовым дворцом. Армейцы заехали на избирательный участок как раз перед утренней тренировкой.

После Олимпиады наши спортсмены вдвойне популярны! ФОТО: ХК СКА

Проголосовать решили фактически все игроки СКА (по понятным причинам не считая легионеров) и топ-менеджмент команды. Вместе с хоккеистами в лицей приехали генеральный директор клуба Андрей Точицкий и вице-президент Роман Ротенберг.

Настроение у спортсменов было хорошее. Как и у фанатов, которых была... целая школа. Хоккеисты провели на УИКе даже чуть больше времени, чем планировали. Отбоя от желающих сделать селфи с армейцами просто не было!

Форвард Павел Дацюк. ФОТО: ХК СКА

- Ничего необычного. Просто команда СКА приехала к нам в школу голосовать за будущего президента России, - написала в соцсетях одна из учениц и выложила фотографию, на которой армейцы стоят в очереди к избирательной урне.

Один из лидеров команды Илья Ковальчук. ФОТО: ХК СКА

Родителям школьников тоже повезло.

- Муж сфотографировался с нашими олимпийскими чемпионами - Ковальчуком и Дацюком. Вот что такое настоящее счастье! - подписала снимок петербурженка Анна.

Наги хоккеисты просто не могли не отдать свой гражданский долг! ФОТО: ХК СКА

В клубе такое «стихийное голосование» объяснили весьма лаконично: игроки просто не могли не отдать свой гражданский долг! А лидер команды Илья Ковальчук призвал не сидеть на диване, пока кто-то «за тебя делает твой выбор».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

48
Источник
Похожие новости
18 марта 2018, 11:39
Россияне в Таиланде выстаивают по три часа в очередях, чтобы проголосовать на выборах президента
18 марта 2018, 01:54
Валентина Терешкова: Сейчас вот - в поезде. Еду голосовать в Ярославль
18 марта 2018, 18:09
В Петербурге на избирательный участок пришли люди в кольчугах

Загрузка...
18 марта 2018, 18:09
Выборы-2018: ЦИК отбивается от хакерской атаки, а явка бьет рекорды
18 марта 2018, 01:54
Минобороны Украины по ошибке закупило для своих бойцов дымовую смесь для киносъемок
17 марта 2018, 22:39
Выборы-2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
11 марта 2018, 18:54
"Вы с ума сошли, что ли?" - Путин резко ответил на вопрос о русском Крыме и Украине
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
15 марта 2018, 10:39
Ракетный пузырь Генштаба России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.