Гражданские могут идти: Керченский пролив открыли для судов

Движение гражданских судов через Керчь-Еникальский канала в Керченском проливе было возобновлено утром понедельника, 26 ноября. Об этом заявил гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков в разговоре с ТАСС.

«Разрешение для движения судов по каналу дали рано утром, около четырех часов утра»,

— заявил гендиректор.

Тем временем, в порт Керчи были доставлены три задержанных корабля Военно-морских сил Украины: «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск». Ранее они нарушили государственную границу России и не реагировали на законные требования российских пограничников немедленно остановиться, а также опасно маневрировали. ФАН сообщает со ссылкой на представителей погрануправления ФСБ России по Крыму, что в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.

Инцидент в двух актах произошел утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из Одессы в направлении Мариуполя.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись из рубки «Дона», на которой момент столкновения с украинским кораблем показан от начала и до конца.

Многие СМИ опубликовали запись с вырезанной звуковой дорожкой, поскольку на оригинальном видео слышна обсценная лексика и решительные команды капитана пограничного корабля ФСБ России.

«Дон» врезался в украинца с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Фактически, украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В случае, если речь идет о военных самолетах и воздушном пространстве страны, нарушителей могут сбить, как это произошло, к примеру, с российским Су-24 в Турции в 2015 году.

Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в наиболее напряженный момент пограничного конфликта в небо, по свидетельствам очевидцев, были подняты военные самолеты Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» российских ВКС.

Инцидент в Черном море вызвал бурную реакцию у властей Украины. Президент Петр Порошенко потребовал ввести военное положение сроком до 60 суток, что и было одобрено Советом нацбезопасности и обороны Украины. Кроме того, все части и соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность. При этом всеобщей мобилизации не планируется.

Порошенко также потребовал от России вернуть военных моряков и три корабля, которые были задержаны ФСБ при пересечении российской границы, сообщает НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин убежден, что такая «примитивная схема» украинских властей должна нарушить избирательный процесс накануне президентских выборов в стране.

«Военное положение предусматривает ряд существенных ограничений, которые могут быть на руку только действующему Верховному главнокомандующему, которым является господин Порошенко. Вот и все, просто у него низкие рейтинги»,

— заявил депутат в разговоре с RT.

Шерин добавил, что пересекшие российскую границу «три ржавые консервные банки» стали поводом для введения военного положения. Депутат также предположил, что реакция западных стран на сложившуюся ситуацию будет не в пользу России.