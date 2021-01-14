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Гражданская война в США началась: "Мы наблюдаем закат американской империи" - эксперт
14 января 2021, 12:35 • 120 • Политика
Гражданская война в США уже идёт, она ведётся информационными средствами, считает политобозреватель Андрей Шитов. По его словам, сейчас мы все наблюдаем закат американской империи.
Американская политическая система в глубочайшем кризисе, в США уже идёт гражданская война в информационном пространстве. Такое мнение высказал политобозреватель ТАСС Андрей Шитов, комментируя последние события в Соединённых Штатах.
По его словам, сейчас мы все наблюдаем закат американской империи. Пока сложно сказать, насколько быстрым и радикальным он будет. Однако спрос на огнестрельное оружие в США высок как никогда.
- цитирует эксперт Nation News.
По его мнению, гражданская война в США уже началась, но пока ведётся информационными, идеологическими и пропагандистскими средствами.
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