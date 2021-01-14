Гражданская война в США началась: "Мы наблюдаем закат американской империи" - эксперт

Американская политическая система в глубочайшем кризисе, в США уже идёт гражданская война в информационном пространстве. Такое мнение высказал политобозреватель ТАСС Андрей Шитов, комментируя последние события в Соединённых Штатах.

По его словам, сейчас мы все наблюдаем закат американской империи. Пока сложно сказать, насколько быстрым и радикальным он будет. Однако спрос на огнестрельное оружие в США высок как никогда.

Раньше там часто происходили массовые расстрелы. Сегодня сотнями в США не убивают, но по пять-десять человек убивают чуть ли не каждый день,

- цитирует эксперт Nation News.

По его мнению, гражданская война в США уже началась, но пока ведётся информационными, идеологическими и пропагандистскими средствами.