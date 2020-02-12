Гражданская война в России: уроки выученные и невыученные • 67 • Аналитика

Приближающийся юбилей окончания одного из самых трагических событий в истории нашего Отечества — Гражданской войны, разразившейся фактически с 1917 года, заставляет задуматься о том, какие важнейшие выводы из тех грозных дней наше общество за отведенное ему на это столетие сумело сделать, а какие их уроки так, увы, и остались неусвоенными. Как известно, неверное понимание собственного прошлого вполне может привести к его повторению, а вот уж подобного каждому из нас хотелось бы менее всего…



Прежде всего необходимо признать, что к более-менее объективному и взвешенному осмыслению событий и людей того крайне неоднозначного периода мы стали приближаться буквально в самое последнее время. Так уж сложилось, что очень долгое время трактовались они предельно однобоко и тенденциозно. Во времена Советского Союза по понятным причинам героями и «правой стороной» Гражданской считались исключительно представители лагеря красных. Их оппоненты выставлялись воплощением зла и всевозможных пороков. Иногда в преувеличенно демонизированном виде, порой – в откровенно карикатурном. Что поделать, историю всегда пишут победители…







Позднее, после 1991 года, отчетливый «перекос» вполне закономерно пошел в противоположную сторону. В рванувшей по пути «декоммунизации» стране уже «комиссары в пыльных шлемах» начали выставляться чуть ли не исчадиями ада, а представители белого движения изображаться исключительно благородными и возвышенными радетелями России и мучениками за нее. К счастью, сейчас верх начало брать желание наиболее думающей части наших соотечественников познать и постичь великую смуту ХХ века во всем ее многообразии и сложности. Хотя на некоторых форумах в Рунете нет-нет да и натыкаешься на сшибки «белых» с «красными», где комментаторы явно не прочь перейти от слов к рубке шашками и стрельбе из наганов…



Вот в этом, пожалуй, и заключается первый и один из главнейших уроков: в таком запутанном вопросе, как вооруженный конфликт людей одной крови, одной веры, одной земли никогда нельзя «мазать» ту или другую сторону (в нашей Гражданской их, кстати, было вовсе не две, а намного больше) какой-либо одной краской, предавая огульно анафеме одних и чуть ли не обожествляя других. В том-то и заключалась главная трагедия русской братоубийственной брани, что в ней сошлись люди, абсолютное большинство которых истово и искренне желали высшего блага своей земле и своему народу. Вот только видели они это самое благо совершенно по-разному. И были готовы ради своих убеждений не только умирать, но и, увы, убивать.



Еще один важнейший урок, который, хочется верить, усвоен накрепко: любая гражданская война выгодна прежде всего внешним врагам государства, коих Россия имела во множестве сто лет назад. Сегодня, впрочем, их количество ничуть не уменьшилось. От русской смуты в начале ХХ века однозначно выиграли прежде всего британцы с американцами и их тогдашние союзники. И дело тут не только в полках интервентов, топтавших тогда нашу землю, а в крушении великой империи, возрождать которую пришлось в крови и муках. Вот об этом мы должны помнить всегда: устраивая «разборки» в собственном доме, мы поджигаем его на радость тем, кто спал и видел, чтоб наша Родина оказалось в огне, да никак не мог устроить это собственными силами. Расплатой за войну гражданскую всегда и неизбежно служит геополитическое поражение той страны, которая ее допустила в собственных пределах.



И главный, пожалуй, вывод и урок: в гражданской войне, с какими бы благородными и справедливыми целями она ни велась, победителей не бывает. Представьте себе, это именно так. Остаются только побежденные – со страшными шрамами на теле и на душе, которым достается в наследство разоренная дотла страна, земля, пропитанная кровью соотечественников и ненависть, пускающая свои ядовитые корни на много поколений. Заводы и дороги можно отстроить, поля – засеять вновь... Но что делать с семьями, где сын вынужден был противостоять отцу, а брат – идти с оружием на брата? В нашей стране ужасные последствия всего этого начали сглаживаться, пожалуй, только в годы Великой Отечественной войны, объединившей в общей ненависти к иноземным захватчиками и вчерашних белых, и красных, и партийных, и беспартийных.



Именно этот урок и следует наконец усвоить всем тем, кто сегодня нет-нет, да и пытается звать Россию к революции и, по сути дела, гражданскому конфликту как средству решения тех или иных проблем. Россия пережила множество бедствий, веками валившихся на ее могучие плечи, и способна выстоять в годину самых тяжких испытаний. Однако смута, раскол, братоубийство не должны повториться на нашей земле никогда. Приближающийся юбилей окончания одного из самых трагических событий в истории нашего Отечества — Гражданской войны, разразившейся фактически с 1917 года, заставляет задуматься о том, какие важнейшие выводы из тех грозных дней наше общество за отведенное ему на это столетие сумело сделать, а какие их уроки так, увы, и остались неусвоенными. Как известно, неверное понимание собственного прошлого вполне может привести к его повторению, а вот уж подобного каждому из нас хотелось бы менее всего…Прежде всего необходимо признать, что к более-менее объективному и взвешенному осмыслению событий и людей того крайне неоднозначного периода мы стали приближаться буквально в самое последнее время. Так уж сложилось, что очень долгое время трактовались они предельно однобоко и тенденциозно. Во времена Советского Союза по понятным причинам героями и «правой стороной» Гражданской считались исключительно представители лагеря красных. Их оппоненты выставлялись воплощением зла и всевозможных пороков. Иногда в преувеличенно демонизированном виде, порой – в откровенно карикатурном. Что поделать, историю всегда пишут победители…Позднее, после 1991 года, отчетливый «перекос» вполне закономерно пошел в противоположную сторону. В рванувшей по пути «декоммунизации» стране уже «комиссары в пыльных шлемах» начали выставляться чуть ли не исчадиями ада, а представители белого движения изображаться исключительно благородными и возвышенными радетелями России и мучениками за нее. К счастью, сейчас верх начало брать желание наиболее думающей части наших соотечественников познать и постичь великую смуту ХХ века во всем ее многообразии и сложности. Хотя на некоторых форумах в Рунете нет-нет да и натыкаешься на сшибки «белых» с «красными», где комментаторы явно не прочь перейти от слов к рубке шашками и стрельбе из наганов…Вот в этом, пожалуй, и заключается первый и один из главнейших уроков: в таком запутанном вопросе, как вооруженный конфликт людей одной крови, одной веры, одной земли никогда нельзя «мазать» ту или другую сторону (в нашей Гражданской их, кстати, было вовсе не две, а намного больше) какой-либо одной краской, предавая огульно анафеме одних и чуть ли не обожествляя других. В том-то и заключалась главная трагедия русской братоубийственной брани, что в ней сошлись люди, абсолютное большинство которых истово и искренне желали высшего блага своей земле и своему народу. Вот только видели они это самое благо совершенно по-разному. И были готовы ради своих убеждений не только умирать, но и, увы, убивать.Еще один важнейший урок, который, хочется верить, усвоен накрепко: любая гражданская война выгодна прежде всего внешним врагам государства, коих Россия имела во множестве сто лет назад. Сегодня, впрочем, их количество ничуть не уменьшилось. От русской смуты в начале ХХ века однозначно выиграли прежде всего британцы с американцами и их тогдашние союзники. И дело тут не только в полках интервентов, топтавших тогда нашу землю, а в крушении великой империи, возрождать которую пришлось в крови и муках. Вот об этом мы должны помнить всегда: устраивая «разборки» в собственном доме, мы поджигаем его на радость тем, кто спал и видел, чтоб наша Родина оказалось в огне, да никак не мог устроить это собственными силами. Расплатой за войну гражданскую всегда и неизбежно служит геополитическое поражение той страны, которая ее допустила в собственных пределах.И главный, пожалуй, вывод и урок: в гражданской войне, с какими бы благородными и справедливыми целями она ни велась, победителей не бывает. Представьте себе, это именно так. Остаются только побежденные – со страшными шрамами на теле и на душе, которым достается в наследство разоренная дотла страна, земля, пропитанная кровью соотечественников и ненависть, пускающая свои ядовитые корни на много поколений. Заводы и дороги можно отстроить, поля – засеять вновь... Но что делать с семьями, где сын вынужден был противостоять отцу, а брат – идти с оружием на брата? В нашей стране ужасные последствия всего этого начали сглаживаться, пожалуй, только в годы Великой Отечественной войны, объединившей в общей ненависти к иноземным захватчиками и вчерашних белых, и красных, и партийных, и беспартийных.Именно этот урок и следует наконец усвоить всем тем, кто сегодня нет-нет, да и пытается звать Россию к революции и, по сути дела, гражданскому конфликту как средству решения тех или иных проблем. Россия пережила множество бедствий, веками валившихся на ее могучие плечи, и способна выстоять в годину самых тяжких испытаний. Однако смута, раскол, братоубийство не должны повториться на нашей земле никогда. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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