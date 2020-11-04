Гражданская война 2.0: Политолог предсказал двоевластие в США

Ни один из участников президентских выборов в США не признает результаты, поэтому победителя объявит Верховный суд. Такой прогноз в интервью изданию "ПолитЭксперт" озвучил политолог-американист Владимир Васильев.

За президентское кресло борются действующий глава государства, член Республиканской партии Дональд Трамп и бывший вице-президент, член Демократической партии Джо Байден. Сложность американской электоральной системы заключается в том, что победителя определяет коллегия выборщиков, которая может действовать довольно автономно, учитывая мнения рядовых граждан.

Согласно устоявшейся традиции, проигравший признаёт своё поражение и поздравляет с победой оппонента. Однако в этом году её могут нарушить, из-за чего может возникнуть ситуация двоевластия.

В этом случае решение будет за судебными инстанциями или коллегией выборщиков. А в январе 2021 года в процесс может вмешаться и палата представителей Соединённых Штатов.

Нечто подобное произошло в 2000 году, когда Альберт Гор поздравил с победой Джорджа Буша-младшего со второй попытки (первые поздравления бывший вице-президент отозвал). Дело в том, что отрыв был минимальным, но в итоге Верховный суд постановил прекратить пересчёт голосов, отдав победу Бушу-младшему.

Стоит вспомнить о событиях, которые стали одной из основных причин начала Гражданской войны в США. В 1860 году в северных штатах победу одержал республиканец Авраам Линкольн. Однако в южных штатах доминировал представитель южной фракции Демократической партии Джон Брекинридж.

"Может возникнуть ситуация, что одна часть американского общества не признает Байдена своим президентом, а другая часть американского общества не признает Трампа. Каким образом сегодня сложится эта коллизия, сказать очень сложно. Потому что с факта непризнания этой ситуации в прошлый раз это кончилось гражданской войной", - пояснил эксперт.

По мнению журналиста Аббаса Джумы, все достижения Дональда Трампа на президентском посту перечеркнули пандемия, рост безработицы и уличные беспорядки. А Джо Байден выгоден тем, что не умеет отказывать лоббистам.

Что касается отношений с Россией, то у неё возникло много проблем из-за Трампа. Но нужно понимать, что Байден устроит показуху и будет вести себя с Москвой ещё более жёстко. Ещё на посту вице-президента политик вёл себя крайне агрессивно и непоследовательно.

"При нынешнем лидере плохие отношения между Соединёнными Штатами и РФ достигли своего апогея. И, что самое главное, мы не перешли к большой войне. И если выберут Трампа, у нас появится тонкая нить надежды на возникновение доверия между нашими государствами", - написал Джума в статье для РИА ФАН.

Как ранее рассказал телеканалу "360" эксперт Владимир Прокофьев, текущие выборы по объёму ставок бьют рекорды (более 260 миллионов долларов). При этом сами букмекеры отдают предпочтение Джо Байдену (70%).

Однако есть важный нюанс - в 2016 году шансы Трампа на победу оценивались гораздо ниже (20%). При этом ещё в мае действующий президент считался фаворитом.

"В целом на Байдена ставят те, кто доверяет соцопросам и мнению букмекеров", - объяснил Прокофьев.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов добавил, что не исключена "неожиданная победа" Дональда Трампа, чего не ожидает большинство американцев. При этом крайне высока вероятность реализации протестного сценария.

"Есть высочайшая степень поляризации в обществе, которая может выплеснуться в столкновения, - это мы уже видели. И, в принципе, выборы могут это спровоцировать", - рассказал он Ura.ru.