Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«У решения есть причина и есть повод»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — ...
Кремль не владеет информацией о "сливе" по делу Петрова и Боширова
Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед боем с Усиком
Штормовая угроза: к чему может привести рост напряжённости между США и Китаем в ...
Главная / Карикатуры

Гражданская война

30 октября 2018, 22:54  •  106 • Карикатуры

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал соотечественников сдать российские паспорта. При этом дипломат также не исключил введения уголовного наказания за двойное гражданство.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

106
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 22:54
Гражданская война
23 октября 2018, 18:39
Уходит в отрыв
24 октября 2018, 23:54
Цена независимости

26 октября 2018, 01:54
Берега попутали
24 октября 2018, 01:09
Себе дороже
25 октября 2018, 16:09
Катись сам
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
24 октября 2018, 08:54
«Царь-бомба» для США: В России назвали гарантированный способ остановить ядерную гонку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.