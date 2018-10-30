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Гражданская война
30 октября 2018, 22:54 • 106 • Карикатуры
Глава МИД Украины Павел Климкин призвал соотечественников сдать российские паспорта. При этом дипломат также не исключил введения уголовного наказания за двойное гражданство.
© Виталий Подвицкий
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