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Гражданская оборона: Путин призвал обеспечить защиту массовых акций

21 февраля 2020, 02:54  •  48 • Политика
Общее число преступлений террористической направленности в России продолжает сокращаться. Об этом президент заявил на расширенном заседании коллегии ФСБ, которое прошло 20 февраля в Москве. Владимир Путин поручил наращивать активную наступательную борьбу с террором и обеспечить максимальную защиту массовых мероприятий, которые пройдут в РФ в нынешнем году. Это касается в том числе и проведения акций, посвященных празднованию 75-летия Победы, подчеркнул российский лидер. Глава государства также обратил внимание на необходимость обеспечить информационную и экономическую безопасность страны.

«Мы отдаем себе отчет, что это»

Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ уже стало своего рода традицией. Именно на этом мероприятии президент подводит итоги работы ведомства и обозначает ключевые задачи на будущее. Большая часть речи президента была на этот раз посвящена борьбе с международным терроризмом, который стал глобальной угрозой XXI века. Сегодня любая точка мира превратилась в потенциальную цель не только для экстремистских организаций с четкой внутренней иерархией, но и для террористов-одиночек.
Теракты, которые происходили на территории РФ, привели к тому, что противодействию радикальным группировкам в нашей стране уделяется особое внимание. Владимир Путин подчеркнул, что общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м. При этом предотвращено было 57 таких преступлений (в 2018 году — 36), в том числе 34 теракта.
— Мы с вами отдаем себе отчет в том, что это такое, и в том, какие были бы последствия, если бы вам этого сделать не удалось, — заявил президент. — Положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористов, в пресечении каналов финансирования террористических групп и поставок им оружия.
Развивается и сотрудничество с зарубежными коллегами. К примеру, благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (запрещена в РФ), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники, добавил Владимир Путин.
— Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же, — заверил глава РФ.
Владимир Путин призвал и впредь наращивать активную наступательную борьбу с террором при координирующей роли Национального антитеррористического комитета. В частности, он поручил обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России в 2020 году. В первую очередь речь идет о проведении праздничных акций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Более гибкой и современной должна стать система противодействия экстремизму. Важно опираться здесь на поддержку и доверие общества, — подчеркнул Владимир Путин.
За последние пять лет уровень безопасности в России существенно вырос прежде всего за счет сокращения вооруженного насилия на Северном Кавказе, считает политолог Никита Мендкович.
— Но террористическая угроза остается. В первую очередь речь идет о проблеме ИГИЛ, которая вытесняется из ближневосточного региона на Средний Восток, прежде всего в Афганистан. Из этой страны террористы пытаются проникнуть на территорию Центральной Азии, — пояснил «Известиям» эксперт.
В ноябре прошлого года произошло нападение террористов на заставу «Ишкобод», которая расположена на таджикско-узбекской границе, напомнил он. Для контроля обстановки Москве необходимо сосредоточиться на активизации сотрудничества с Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном в целях укрепления афганской границы. Важно бороться и с контрабандой наркотиков, которая используется ИГИЛ не только для собственного обогащения, но и для проникновения в регион, резюмировал политолог.

Очистка от криминала

Обсудил Владимир Путин и деятельность контрразведки. По его словам, статистические данные демонстрируют: активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается. Поэтому необходимо уделять особое внимание защите информации о новейших системах вооружения, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для России.
Одним из безусловных приоритетов работы ФСБ также остается обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. Президент подчеркнул, что стоит активнее «очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сфере, топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах». При этом необходимо неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов, убежден он. Антикоррупционную деятельность следует направить, в том числе и на защиту нацпроектов.
На заседании была затронута и проблема информационной безопасности. По мнению президента, особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных компаний, а также расширять возможности Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.
— Кроме того, вам необходимо в рамках своей компетенции обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций, — поставил задачу Владимир Путин.
Кибернетический терроризм представляет одну из важнейших угроз, противостоять которой можно только с помощью плотного сотрудничества госструктур, отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так, в начале года ФСБ РФ сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Stratmail.com, с которого с 28 ноября прошлого года поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами, напомнил он.

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