Гражданская авиация России: проблемы и успехи в 2019 году • 39 • Аналитика

Россия медленно, но верно продолжает восстанавливать мощь и возможности гражданской авиации. В этом плане 2019 год выдался довольно успешным, хотя и не лишенным некоторых проблем.



Цифры скупой статистики свидетельствуют: в России растет объем воздушного движения. Летают больше и чаще: интенсивность воздушного движения в 2019 году достигла рекордной отметки в 1,83 млн полетов. Общее количество полетов за минувший год увеличилось на 15,6%, причем более половины из них обслуживается российскими авиационными диспетчерами. Сохраняются и высокие показатели международного транзита через российские воздушные трассы.







Но это – скупые цифры, а что за ними?



Самое впечатляющее событие года – посадка самолета Airbus A321 с 226 пассажирами на кукурузное поле в Московской области 15 августа 2019 года. Экипаж под командованием Дамира Юсупова продемонстрировал чудеса выдержки, а его пилоты – впечатляющее мастерство, показав, что не все с подготовкой гражданских летчиков так плохо, как нас уверяли масс-медиа на протяжении многих лет.



Российская гражданская авиация продолжила обновлять парк самолетов. К сожалению, пока значительную часть используемых лайнеров составляют машины иностранного производства. Так, из-за границы в Россию в 2019 году были поставлены 106 авиалайнеров, включая 46 – с заводов Boeing и Airbus. В итоге в российском авиапарке, который сейчас насчитывает 1024 воздушных судна, 73,5% приходится на иностранные самолеты. Среди оставшихся 26,5% отечественных самолетов половину составляют машины, вступившие в эксплуатацию еще в советское время.



Зависимость от иностранных производителей и устаревание авиапарка – две важнейшие проблемы, которые, к сожалению, решаются не столь быстро, как хотелось бы. Ведь авиаотрасль не существует сама по себе, и даже если наши авиаконструкторы предлагают новые модели самолетов, они сталкиваются с недостаточным финансированием, с отсутствием отечественных материалов и оборудования, особенно если говорить об электронике. Например, у SSJ100 двигатель производится совместно с французской компанией. То есть, о Суперджете как о полностью отечественном самолете можно говорить лишь весьма условно.



Тем не менее, российский авиапром рассчитывает уже в первой половине 2020-х годов начать поставки двух самолетов - Ил‑114‑300 и Ил‑96‑400М. В 2020 году оба опытных образца должны будут пройти испытания, а затем, возможно, начнется серийное производство новых воздушных машин. Если не возникнет каких-либо препятствий, то появление двух новых самолетов станет следующим большим успехом российской авиации после создания и поступления в серийное производство SSJ100.



Среди других проблем гражданской авиации многие эксперты выделяют продолжающийся кадровый кризис, связанный с общим снижением уровня подготовки летного состава. И хотя такие пилоты как Дамир Юсупов заставляют нас верить, что не все потеряно, нельзя забывать о том, что многие опытные пилоты уходят в зарубежные авиакомпании. На их место приходят люди с менее высокой квалификацией.



Предстоит решать государству и проблему с малой авиацией. Для нашей страны развитие малой авиации имеет стратегическое значение, поскольку огромные территории на Дальнем Востоке, в Сибири, на Крайнем Севере можно охватить лишь с помощью авиасообщения. Для тысяч наших сограждан авиасообщение – единственная надежда и товары народного потребления получать вовремя, и пользоваться медицинским обслуживанием.



Кстати, в США на 100 тысяч человек населения приходится 76,5 самолетов малой авиации, в России – всего 3,1. При этом в штате Аляска самолетов малой авиации – 1714 на 100 тыс. населения, а ведь в России более половины территории по своим климатическим условиям аналогичны Аляске.



Сейчас стране необходимы тысячи судов малой авиации в Сибири и на Дальнем Востоке, пусть и с вместимостью до 10 кресел. Доставить больного человека в медицинское учреждение, привезти продукты и иные товары, просто связать отдаленные поселки с районными центрами. Но авиакомпаниям такие полеты не интересны, так как их коммерческий эффект минимален или вообще убыточен.



Решение многочисленных проблем, стоящих перед российской гражданской авиацией, представляется возможным только в том случае, если ее развитие станет одной из приоритетных задач в сфере транспорта. Финансирование. организационная и законодательная поддержка – все это может сделать только государство, но вот справится ли оно со столь масштабными проблемами в обозримом будущем? Россия медленно, но верно продолжает восстанавливать мощь и возможности гражданской авиации. В этом плане 2019 год выдался довольно успешным, хотя и не лишенным некоторых проблем.Цифры скупой статистики свидетельствуют: в России растет объем воздушного движения. Летают больше и чаще: интенсивность воздушного движения в 2019 году достигла рекордной отметки в 1,83 млн полетов. Общее количество полетов за минувший год увеличилось на 15,6%, причем более половины из них обслуживается российскими авиационными диспетчерами. Сохраняются и высокие показатели международного транзита через российские воздушные трассы.Но это – скупые цифры, а что за ними?Самое впечатляющее событие года – посадка самолета Airbus A321 с 226 пассажирами на кукурузное поле в Московской области 15 августа 2019 года. Экипаж под командованием Дамира Юсупова продемонстрировал чудеса выдержки, а его пилоты – впечатляющее мастерство, показав, что не все с подготовкой гражданских летчиков так плохо, как нас уверяли масс-медиа на протяжении многих лет.Российская гражданская авиация продолжила обновлять парк самолетов. К сожалению, пока значительную часть используемых лайнеров составляют машины иностранного производства. Так, из-за границы в Россию в 2019 году были поставлены 106 авиалайнеров, включая 46 – с заводов Boeing и Airbus. В итоге в российском авиапарке, который сейчас насчитывает 1024 воздушных судна, 73,5% приходится на иностранные самолеты. Среди оставшихся 26,5% отечественных самолетов половину составляют машины, вступившие в эксплуатацию еще в советское время.Зависимость от иностранных производителей и устаревание авиапарка – две важнейшие проблемы, которые, к сожалению, решаются не столь быстро, как хотелось бы. Ведь авиаотрасль не существует сама по себе, и даже если наши авиаконструкторы предлагают новые модели самолетов, они сталкиваются с недостаточным финансированием, с отсутствием отечественных материалов и оборудования, особенно если говорить об электронике. Например, у SSJ100 двигатель производится совместно с французской компанией. То есть, о Суперджете как о полностью отечественном самолете можно говорить лишь весьма условно.Тем не менее, российский авиапром рассчитывает уже в первой половине 2020-х годов начать поставки двух самолетов - Ил‑114‑300 и Ил‑96‑400М. В 2020 году оба опытных образца должны будут пройти испытания, а затем, возможно, начнется серийное производство новых воздушных машин. Если не возникнет каких-либо препятствий, то появление двух новых самолетов станет следующим большим успехом российской авиации после создания и поступления в серийное производство SSJ100.Среди других проблем гражданской авиации многие эксперты выделяют продолжающийся кадровый кризис, связанный с общим снижением уровня подготовки летного состава. И хотя такие пилоты как Дамир Юсупов заставляют нас верить, что не все потеряно, нельзя забывать о том, что многие опытные пилоты уходят в зарубежные авиакомпании. На их место приходят люди с менее высокой квалификацией.Предстоит решать государству и проблему с малой авиацией. Для нашей страны развитие малой авиации имеет стратегическое значение, поскольку огромные территории на Дальнем Востоке, в Сибири, на Крайнем Севере можно охватить лишь с помощью авиасообщения. Для тысяч наших сограждан авиасообщение – единственная надежда и товары народного потребления получать вовремя, и пользоваться медицинским обслуживанием.Кстати, в США на 100 тысяч человек населения приходится 76,5 самолетов малой авиации, в России – всего 3,1. При этом в штате Аляска самолетов малой авиации – 1714 на 100 тыс. населения, а ведь в России более половины территории по своим климатическим условиям аналогичны Аляске.Сейчас стране необходимы тысячи судов малой авиации в Сибири и на Дальнем Востоке, пусть и с вместимостью до 10 кресел. Доставить больного человека в медицинское учреждение, привезти продукты и иные товары, просто связать отдаленные поселки с районными центрами. Но авиакомпаниям такие полеты не интересны, так как их коммерческий эффект минимален или вообще убыточен.Решение многочисленных проблем, стоящих перед российской гражданской авиацией, представляется возможным только в том случае, если ее развитие станет одной из приоритетных задач в сфере транспорта. Финансирование. организационная и законодательная поддержка – все это может сделать только государство, но вот справится ли оно со столь масштабными проблемами в обозримом будущем? Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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