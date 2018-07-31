Гражданин Украины пытался пронести в рюкзаке боеприпасы в Крым

ФСБ России пресекла попытку гражданина Украины пронести в Крым боеприпасы в своем рюкзаке.

Об этом сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.

У мужчины, который в пешем порядке пытался пройти через пункт пропуска «Джанкой», выявили 11 патронов калибра 5,56 мм к американскому карабину Weatherby.

«Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя», — говорится в сообщении.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что таможенники в Крыму пресекли ввоз с Украины коллекции монет и медалей.

В мае 2017 года в Харьковской области украинские пограничники задержали двоих граждан страны, которые предприняли попытку перевезти через границу с Россией около 200 кг сала.