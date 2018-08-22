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Гражданин России задержан в Берлине: 31-летнего мужчину подозревают в подготовке теракта

22 августа 2018, 15:54  •  51 • В мире
В Берлине задержали гражданина России по подозрению в подготовке теракта.
Полиция Германии задержала в Берлине 31-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта. Подробности сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии.
Задержанного зовут Магомед-Али. Его задержали в столице Германии 22 августа. В настоящий момент следователи проводят обыск в его жилище. Утверждается, что 31-летний мужчина подозревается в «тяжком преступлении против Германии» с использованием взрывчатых веществ.
«Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С.», - гласит официальное сообщение немецкой Генпрокуратуры.
Отмечается, что задержание было осуществлено совместными силами спецподразделения федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции.

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