Гражданин России задержан в Берлине: 31-летнего мужчину подозревают в подготовке теракта

В Берлине задержали гражданина России по подозрению в подготовке теракта.

Полиция Германии задержала в Берлине 31-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта. Подробности сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии.

Задержанного зовут Магомед-Али. Его задержали в столице Германии 22 августа. В настоящий момент следователи проводят обыск в его жилище. Утверждается, что 31-летний мужчина подозревается в «тяжком преступлении против Германии» с использованием взрывчатых веществ.

«Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С.», - гласит официальное сообщение немецкой Генпрокуратуры.

Отмечается, что задержание было осуществлено совместными силами спецподразделения федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции.