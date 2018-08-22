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Гражданин России задержан в Берлине: 31-летнего мужчину подозревают в подготовке теракта
22 августа 2018, 15:54 • 51 • В мире
В Берлине задержали гражданина России по подозрению в подготовке теракта.
Полиция Германии задержала в Берлине 31-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта. Подробности сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии.
Задержанного зовут Магомед-Али. Его задержали в столице Германии 22 августа. В настоящий момент следователи проводят обыск в его жилище. Утверждается, что 31-летний мужчина подозревается в «тяжком преступлении против Германии» с использованием взрывчатых веществ.
Отмечается, что задержание было осуществлено совместными силами спецподразделения федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции.
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