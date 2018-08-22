Гражданин России попытался вброд переправить группу вьетнамцев в Литву

В Белоруссии возбуждено уголовное дело на 24-летнего гражданина РФ, который нелегально переправлял иностранцев через границу.

Гражданин России стал фигурантом уголовного дела в Белоруссии за переправку иностранцев в Литву. В апреле этого года 24-летний мужчина в месте с пятью вьетнамцами попытался проникнуть с территории республики в Литву.

Отмечается, что нарушители вброд перешли речку Дитву, по которой идет литовско-белорусская граница, а после двинулись вглубь территории.

Группу «туристов» задержали пограничники.

Как выяснилось в ходе следствия, граждане Вьетнама, чтобы попасть на территорию ЕС, платили от 12 до 16 тысяч долларов.

На данный момент гражданину РФ грозит до семи лет лишения свободы. Российские и литовские правоохранители также устанавливают соучастников преступной группы.